В Воронежской области в парковом пруду массово погибла рыба

Рыба погибла в пруду россошанского центрального парка «Юбилейный» зимой-2016/17, сообщили местные жители в соцсетях в воскресенье, 12 марта. Возле берега оказалось несколько десятков мертвых рыб. Рабочие разбивают лед лопатой и вылавливали тушки из воды. Массовая гибель рыбы связана с тем, что за зиму вода в неглубоком искусственном водоеме промерзла полностью, пояснил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель Россошанской районной станции по борьбе с болезнями животных Евгений Кунахов в среду, 14 марта.

По мнению специалиста, назначать проверку нет необходимости — понятно, что рыба погибла не от болезни, а от неблагоприятных погодных условий.

— В любом водоеме зимой бурят лунки, иначе его обитатели задохнутся. В пруду парка «Юбилейный» на дне нет ила. Если бы он был, рыба бы спряталась. Часть могла погибнуть, но не так массово. Чтобы этого избежать, надо полностью выводить рыбу на зиму в другое водохранилище, — пояснил Куханов.

Рыбу в парковый пруд в Россоши запустили летом 2016 года.

— Перед холодами мы выловили и перевезли в другой пруд подросшую за лето рыбу. Остался только малек. Так получилось, что часть зимовавшей рыбы погибла. Но хочу подчеркнуть, что не вся, — отметила директор обслуживающей территорию парка организации «Черника-Люкс» Елена Королькова.

Руководство парка очищает водоем от мертвой рыбы — тушки вывозят и утилизируют. Когда лед растает, воду в пруду спустят, емкость продезинфицируют известью и снова заполнят.

— Окончательного решения, возвращать ли рыбу в пруд, мы еще не приняли. С одной стороны хочется, чтобы отдыхающие любовались плесканием карасей и карпов. С другой, огорчает отношение людей: практически каждые две недели нам приходилось очищать воду от бытового мусора: вылавливали ботинки, пакеты, — добавила Елена Королькова.

Ситуацию взял под контроль специалист по охране окружающей среды администрации Россошанского района Анатолий Титовский.