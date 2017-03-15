В Украине на 10 работающих приходится 9 пенсионеров — Пенсионный фонд

Ковпашко отметила, что работодатели пытаются платить единый социальный взнос (ЕСВ)с минимальной заработной платы — 704 грн, при этом фонд должен обеспечить выплату пенсий минимально при полном стаже на уровне 1247 грн.

«Сегодня у нас 10 работающих содержат 9 пенсионеров, если считать не только наемных работников, но и самозанятых лиц, и физлиц-предпринимателей», — сказала она.

«Так или иначе, имеется разрыв между теми суммами, которые поступают в виде доходов, и тем, что Пенсионный фонд выплачивает», — отметила она.

При этом Ковпашко подчеркнула, что если бы в 2016 году сохранился тот же уровень расходов, который был, но ставка ЕСВ не была бы снижена в 2 раза, то Пенсионный фонд полностью бы избавился от дефицита и был бы профицитным.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной МВФ для Украины в марте 2015 года. Ключевой задачей реформы должно стать установление справедливого размера пенсионных выплат с одновременным сокращением дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 млрд грн. Механизм достижения этих целей сейчас обсуждается. В то же время, он не предполагает обязательного повышения пенсионного возраста. По расчетам правительства, выполнить задачу по сокращению дефицита ПФ можно путем детенизации зарплат и роста числа плательщиков единого социального взноса — ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда.

По данным правительства, решение о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн выполняется сегодня в полном объеме как в бюджетной сфере, так и в негосударственном секторе экономики.