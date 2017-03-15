Максим Орешкин и Павел Дуров вошли в клуб молодых мировых лидеров

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров и министр экономического развития Максим Орешкин вошли в клуб молодых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ). Каждый год ВЭФ выбирает 100 молодых лидеров по всему миру в возрасте до 40 лет, которые решают сложнейшие задачи, используя инновационные подходы, говорится на сайте форума.

В 2017 г. ВЭФ впервые разделил их на два сектора — бизнесменов и представителей других сфер. Среди них есть министры, руководители компаний из списка Fortune 500, победители Олимпийских игр и даже обладатели премии «Оскар».

С момента основания клуба в 2004 г. в него входят более 800 людей. Они участвуют в ежегодных саммитах ВЭФ, обсуждают перспективы развития мирового сообщества и выдвигают инициативы по решению социального-политических проблем.

Павел Дуров вошел в список как представитель Финляндии. В 2007 г. он основал «ВКонтакте» — крупнейшую в России социальную сеть. Но в 2014 г. после акционерного конфликта с фондом UCP, тогда владевшим 48% «ВКонтакте», Дуров ушел из компании: продал долю тогдашнему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. Вскоре после этого он заявил, что к его уходу из «ВКонтакте» приложил руку Кремль, и сообщил, что покидает Россию. Еще работая во «ВКонтакте», Дуров начал разрабатывать мессенджер Telegram, у которого, по его словам, в 2016 г. было более 100 млн пользователей во всем мире. В России их всего 6 млн, оценивали недавно специалисты сервиса для аналитики групповых чатов в Telegram — Combot. На запрос «Ведомостей» Дуров пока не ответил.