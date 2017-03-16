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00:38 (мск), источник: Meduza

Серия «Маши и Медведя» набрала более двух миллиардов просмотров на YouTube

Ранее такое удавалось лишь четырем видео.

Семнадцатая серия «Маши и Медведя» — «Маша плюс Каша» — стала пятым видео в истории YouTube, набравшим более двух миллиардов просмотров.

В официальном канале сериала на YouTube «Маша плюс Каша» была опубликована 31 января 2012 года. По состоянию на 16:00 мск 15 марта ролик собрал 2 миллиарда 609 тысяч 325 просмотров.

У «Gangnam Style» Сая, занимающего первое место в списке самых просматриваемых видео в истории YouTube, около 2 миллиардов 788 миллионов просмотров с июля 2012 года.

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«Маша плюс Каша» — единственное видео, не являющееся музыкальным клипом, которое входит в 10 самых просматриваемых роликов на YouTube.

Премьера первого эпизода сериала «Маша и Медведь» состоялась в январе 2009 года. Кроме России, сериал показывали во Франции, Швейцарии, Канаде, Германии, Италии и других странах.

В сериал, по состоянию на 15 марта, входят 62 эпизода. Премьера последней на настоящий момент серии — «Спи, моя радость, усни!» — состоялась в начале февраля 2017 года.

Get Movies, созданный компанией X-Media Digital, — основной канал дистрибуции в YouTube сериала «Маша и Медведь». У мультфильма на этом видеосервисе также есть именной канал, за который отвечает X-Media Digital.

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