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16:56 (мск), источник: Вести Иркутск

В Иркутске благоустроят фан-зону для чемпионата мира по футболу-2018

Концепцию комитет по градостроительной политике администрации Иркутска разработает в марте и представит горожанам.

Площадку для болельщиков, где можно следить за матчами мундиаля в прямом эфире на большом экране, организуют у стадиона «Труд» с выходом на бульвар Гагарина и остров Юность. Иркутск вошёл в 40 городов страны, где появится такая фан-зона.

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