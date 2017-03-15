В Иркутске благоустроят фан-зону для чемпионата мира по футболу-2018

Площадку для болельщиков, где можно следить за матчами мундиаля в прямом эфире на большом экране, организуют у стадиона «Труд» с выходом на бульвар Гагарина и остров Юность. Иркутск вошёл в 40 городов страны, где появится такая фан-зона.