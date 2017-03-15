С 21 по 25 марта 2017 года в Самарской области пройдут «Дни Швеции», сообщает региональное правительство.

Мероприятие организуется посольством Королевства Швеция в Российской Федерации при участии правительства Самарской области и торгово-промышленной палаты региона.

Королевство Швеция в Самарской области будет представлять делегация, во главе с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России господином Петером Эриксоном, в которую войдут представители ведущих шведских компаний Saint-Gobain Ecophon, Presona, ООО «Ферронордик Машины», «Вирео Энерджи», FlaktGroup, ОАО «Фортум», ООО «АФ Консалт», Triathlon Consulting Group, а также деятели культуры и искусства.

В рамках визита планируются встречи шведской делегации с правительством Самарской области и главой Самары, в ходе которых стороны обсудят состояние и перспективы российско-шведского сотрудничества.

В рамках культурной программы Дней Швеции все желающие смогут познакомиться с современными тенденциями развития шведского общества.

Культурная программа Дней Швеции:

22 марта пройдет презентация шведской детской литературы. В 14:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится лекция «Здесь растут дети», в 19.00 в кинотеатре «Художественный» им. Т. А. Ивановой откроется фестиваль современного шведского кино, на котором будут представлены игровые и документальные фильмы.

23 марта в 11:00 в детской библиотеке малыши смогут посмотреть мультфильм «Лунные волки», а их родители в это время узнают последних книжных новинках. В 12:00 в кинотеатре «Художественный» состоится показ документального фильма «Велосипеды против машин». В 18:00 в галерее «Формограмма» откроется выставка, посвященная гуманитарной помощи и солидарности в Самаре в 1920-е гг.

24 марта в 11:00 продолжится презентация шведской детской литературы в детской библиотеке. В 15:00 в Самарском государственном социально-педагогическом университете состоится панельная дискуссия на тему «Первая мировая война, революция и голод», в которой примут участие профессор истории университета Лунда Кристиан Гернер и представитель Шведского Красного Креста Пер Аллан Ульссон. В 16:00 в кинотеатре «Художественный» можно будет увидеть фильм «Эго». В 18:30 в Самарской кирхе пройдет вечер памяти шведской сестры милосердия Карин Линдскуг.

25 марта в 14:00 изданием «Другой город» проведет экскурсии по связанным со Швецией местам Самары. В 14:00 в кинотеатре «Художественный» состоится показ документального фильма «Астрид». В 16:00 дни шведского кино завершатся художественным фильмом «Чудо в деревне Вискан».