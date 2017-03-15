В Самарской области пройдут «Дни Швеции»
Дни Швеции проводятся для установления деловых контактов между компаниями Самарской области и этой скандинавской страны, расширения
Дни Швеции проводятся для установления деловых контактов между компаниями Самарской области и этой скандинавской страны, расширения
С 21 по 25 марта 2017 года в Самарской области пройдут «Дни Швеции», сообщает региональное правительство.
Мероприятие организуется посольством Королевства Швеция в Российской Федерации при участии правительства Самарской области и
Королевство Швеция в Самарской области будет представлять делегация, во главе с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России господином Петером Эриксоном, в которую войдут представители ведущих шведских компаний
В рамках визита планируются встречи шведской делегации с правительством Самарской области и главой Самары, в ходе которых стороны обсудят состояние и перспективы
В рамках культурной программы Дней Швеции все желающие смогут познакомиться с современными тенденциями развития шведского общества.
Культурная программа Дней Швеции:
22 марта пройдет презентация шведской детской литературы. В 14:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится лекция «Здесь растут дети», в 19.00 в кинотеатре «Художественный» им. Т. А. Ивановой откроется фестиваль современного шведского кино, на котором будут представлены игровые и документальные фильмы.
23 марта в 11:00 в детской библиотеке малыши смогут посмотреть мультфильм «Лунные волки», а их родители в это время узнают последних книжных новинках. В 12:00 в кинотеатре «Художественный» состоится показ документального фильма «Велосипеды против машин». В 18:00 в галерее «Формограмма» откроется выставка, посвященная гуманитарной помощи и солидарности в Самаре в 1920-е гг.
24 марта в 11:00 продолжится презентация шведской детской литературы в детской библиотеке. В 15:00 в Самарском государственном
25 марта в 14:00 изданием «Другой город» проведет экскурсии по связанным со Швецией местам Самары. В 14:00 в кинотеатре «Художественный» состоится показ документального фильма «Астрид». В 16:00 дни шведского кино завершатся художественным фильмом «Чудо в деревне Вискан».