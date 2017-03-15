На станциях Фрунзенского радиуса установят отечественные эскалаторы

Как сообщает 15 марта комитет по развитию транспортной инфраструктуры, речь идет об эскалаторах с высотой подъема более 50 метров. «Метрострой» сам предложил Смольному использовать свою технику вместо зарубежной, как планировалось изначально.

Сейчас эскалаторы устанавливают в двух тоннелях «Проспекта Славы», в одном из них начались индивидуальные испытания эскалатора на «ремонтной» скорости 4 м/с.

Сейчас эскалаторы устанавливают в двух тоннелях «Проспекта Славы», в одном из них начались индивидуальные испытания эскалатора на «ремонтной» скорости 4 м/с.

Кроме того, компания производит траволаторы, которые установят на выходах с «Проспекта Славы» и «Дунайского проспекта». Такое же оборудование должно быть поставлено на Невско-Василеостровской линии.

Ранее стало известно, что на достройку Фрунзенского радиуса могут выделить порядка 7,8 млрд в плюс к 26 млрд рублей, которые предусмотрены по контракту. В прошлом году подрядчик сообщил, что при условии дополнительного финансирования работы могут быть завершены еще в 2017 году, а не в конце 2018-го, как указано в контракте. Теперь эти сроки называются нереальными.