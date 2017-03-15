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17:22 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове стартует конкурс красоты «Miss Moldova»

Оргкомитет Национального конкурсаMiss Moldova объявляет о старте предварительного отбора самой красивой девушки Молдовы, которая представит нашу страну на конкурсе Miss World.

Источник: Actualitati.md

Чтобы записаться на конкурс, девушки должны быть в возрасте от 14 до 24 лет и ростом от 168 до 181 см. В объявлении Бюро Miss Moldova отмечается также, что на победу в конкурсе может претендовать девушка, которая будет соответствовать общему имиджу женской красоты, обладать человеческими качествами и, не в последнюю очередь, интеллектом, патриотизмом и найдет общий язык со всеми участницами на протяжении периода подготовки к конкурсу.

Девушки, желающие выиграть титул Miss Moldova, должны представить онлайн свой СV с заполненным бланком, три фотографии: портрет, в профиль и в купальнике. На фотографиях кандидатки должны быть без макияжа, без очков и шляпы, а фотографии не должны быть опубликованы. После регистрации последует участие в региональных кастингах, организованных бюро.

И на кастинге девушки должны быть без макияжа, но будут дефилировать в купальнике и в туфлях на каблуках. На конкурсе участницы выйдут перед жюри в национальном, спортивном костюме, купальнике, в вечернем и подвенечном платье.

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