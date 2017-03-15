Разбитые вазоны в парке возмутили жителей Шымкента

Разбитые вазоны в парке Независимости в Шымкенте возмутили горожан. Посчитав это фактом вандализма, жители стали высказываться в социальных сетях. В городском акимате отметили, что никакого ЧП в парке не произошло. Таким способом, как отметили в администрации, избавляются от малых архитектурных форм, которые пришли в негодность.

«Эти вазоны, их около 30 штук, были установлены шесть лет назад. За эти годы они потеряли внешний вид, а после этой зимы вообще восстановлению не подлежат. Поэтому мы приняли решение демонтировать их», — рассказали руководители предприятия «Жасыл Кала».

На месте разбитых вазонов теперь планируют высадить цветы. Власти города пообещали, что это будут не одногодки, а многолетние каллы. Всего в Шымкенте 9 городских парков, 32 аллеи. Их общая площадь составляет 116 гектаров. В этом году в городе планируется высадить тюльпаны на территории 1000 квадратных метров.