Отец научил своих дочерей-близняшек пугать постояльцев отелей

Научил их этому, конечно, их папа, Мартин Хьюз. Идея пугать людей с помощью собственных детей родилась у него раньше, чем дочери. «Как только мы узнали, что у нас будут однояйцевые близнецы-девочки, я подумал, что если мы будем путешествовать, то нужно нарядить их в одинаковые платьица и научить стоять в коридоре отелей, держась за руки», — приводит слова остроумного папаши BuzzFeed.

Конечно же, он имел в виду воспроизводство знаменитой сцены из триллера «Сияние» — там в заброшенном отеле две девочки-призрака стоят в пустынном коридоре.

И как только дочери достигли нужного возраста, Мартин при первой же возможности воплотил свою идею в жизнь. Когда семья остановилась в лондонском отеле, родители воспроизвели сцену из фильма — в основном, для фотосессии, но по ходу дела действительно напугав нескольких постояльцев.

Теперь папа научил Поппи и Изабеллу произносить «Подойди и поиграй с нами», стоя на месте и держась за руки. Получается совсем, как в фильме Стэнли Кубрика. Мартин радуется, что его дочери определенно будут звездами во время Хеллоуина — по крайней мере, в течение ближайших нескольких лет.