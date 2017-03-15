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22:56 (мск), источник: СуперОмск

Ушла из жизни легенда омской сцены Елена Романенко

Сегодня, 15 марта, ушла из жизни на 85-м году жизни скончалась Заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии им. К. С. Станиславского и премии «Легенда омской сцены», актриса Омского государственного академического театра драмы Елизавета Николаевна Романенко.

Елизавета Николаевна более полувека отдала служению омской драме. Придя в школу-студию при театре, она посвятила его сцене всю жизнь. Многочисленные яркие, интересные роли принесли ей не только признание профессионального сообщества, престижные награды и премии.

«Уход Елизаветы Николаевны — невосполнимая потеря для нашего театра, для зрителей, для ее родных и близких людей. Светлая память сохранится в наших сердцах об актрисе огромного таланта, прекрасном человеке», — передает коллектив театра драмы.

«Министерство культуры выражает самые искренние соболезнования коллективу театра, родным и близким Е. Н. Романенко. Память об удивительной актрисе и прекраснейшем человеке всегда останется с нами», — передает региональное ведомство.

Коллектив «СуперОмска» присоединяется к соболезнованиям и выражает искреннюю скорбь о невосполнимой утрате.

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