На пересечении окружной и 9 Января должны появиться щиты со схемой объезда

15 марта ночью дорожники перекрыли путепровод на пересечении окружной и 9 Января. Северный микрорайон большую часть дня стоит, а заторы с разных сторон на подъездах к мосту растянулись на несколько километров. Многие провели в пробках более трёх часов. Наталья Зубкова провела на развязке половину ночи и всё утро, и уверена — дальше будет только хуже.

Новую страницу в жизни воронежских автомобилистов открыли почти ровно в 22:00. Сотрудники организации-подрядчика сняли плёнку с временных знаков и новенького светофора, потом подогнали самосвал и автокран.

Дорогу под путепроводом закрыли почти одновременно с обеих сторон. Уложили бетонные блоки, на них повесили «кирпич». Удивлённые автолюбители какое-то время пытались прорваться, но потом смирились и выстроились в очередь перед светофором. Первая пробка образовалась в 22:13. Водители, ехавшие из Юго-Западного, по привычке заняли все полосы и не пустили встречный поток. Участок Героев Сибиряков, который был односторонним, теперь принимает поток из Северного, а ещё пропускает тех, кто пытается из центра уехать в Придонской.

Владислав Дегтярев, начальник службы организации безопасности дорожного движения компании-подрядчика:

«Светофоры будут перестроены таким образом, что там получается Т-образный перекрёсток, движение будет организовано и знаки установлены прямо и налево, те, кто с “Резиденции” едут, у них тоже будет организовано движение прямо и направо».

Насколько справляются светофоры, стало понятно утром. На Антонова-Овсеенко пробка — около 4 километров, хвост из Подклетного тянулся дальше поворота на Придонской. Навигаторы жителям Семилук, например, до улицы Сакко и Ванцетти сегодня утром обещали ехать 68 лет и 3 часа. Дорожники коллапс пока списывают на то, что воронежцы не привыкли и обещают расставить вокруг развязки щиты со схемой объезда. Размещением такой информации не озаботились ни подрядчики, ни мэрия.

Василий Деев, исполнительный директор компании-подрядчика:

«С Антонова-Овсеенко на Придонской движение будет осуществляться через улицу Героев Сибиряков, сейчас установлен светофор непосредственно возле кладбища. Там установлены светофоры, будет осуществляться разворот».

Два больших потока — из Северного и Семилук будут сходиться на развороте, а потом — распределяться. Правда, очень медленно. По Героев Сибиряков средняя скорость движения упала до 7 километров в час. По окружной и вовсе — до 3.

Пожалуй, даже меньше жителей Северного повезло тем, кто ездит из Придонского и Подклетного, потому что для них остался единственный въезд в Воронеж в Юго-Западном районе. Для этого придётся сделать крюк в 2,5−3 километра и, конечно, изрядно постоять. Ну, а тем, кто приезжает на работу в Воронеж из Семилук лучше вообще воспользоваться дорогой через Курскую трассу. Правда, и там пробки не исключены.

На самом мосту сразу срезали асфальт. В ближайшие дни демонтируют парапет и начнут разбирать балки. В пятницу, 17 марта, наверх перестанут пускать пешеходов. Сегодня утром жители окрестных домов вынуждены были бежать на остановку Общежитие в поисках автобусов. Схема их движения тоже изменилась.

Александр Образцов, житель улицы 9 Января:

«Очень большие пробки, а поскольку я всего за остановку от этой остановки Общежитие, целесообразнее пройти пешком».

Устроить воронежцам транспортный коллапс, уверяют дорожники, мера вынужденная. Путепровод того и гляди рухнет. Снизу опоры подмыла вода — некоторые просто стоят на земле. Между ними образовались пустоты, и фактически каждая подпорная конструкция теперь сама по себе. Когда по мосту проезжает тяжелая техника, он вибрирует.

Дмитрий Садчиков, главный геодезист компании-подрядчика:

«Мы видим трещины, оголение арматуры непосредственно раскрашивание самого бетона, что приводит к тому, что арматура контактирует с воздухом, окисляется, ржавеет, бетон дальше вдоль нее крошится. И балки могут под действием автомобильных нагрузок просто-напросто провалиться».

Новый путепровод обещают сделать шире, освещённее и крепче. Вместо сквозных отверстий, по которым вода стекала вниз и подмывала мост, предусмотрены специальные лотки, из которых, например, талый снег после очистки будет попадать в ливневую канализацию. Для потока машин из Северного в сторону Придонского обещают оперативно построить новый мост. Но стройку тормозит необходимость переносить трубопровод — сделать это можно только после окончания отопительного сезона. Примерно тогда же перекроют и кольцо.