На пересечении окружной и 9 Января должны появиться щиты со схемой объезда
Воронеж погрузился в транспортный коллапс. Северный,
Воронеж погрузился в транспортный коллапс. Северный,
15 марта ночью дорожники перекрыли путепровод на пересечении окружной и 9 Января. Северный микрорайон большую часть дня стоит, а заторы с разных сторон на подъездах к мосту растянулись на несколько километров. Многие провели в пробках более трёх часов. Наталья Зубкова провела на развязке половину ночи и всё утро, и уверена — дальше будет только хуже.
Новую страницу в жизни воронежских автомобилистов открыли почти ровно в 22:00. Сотрудники
Дорогу под путепроводом закрыли почти одновременно с обеих сторон. Уложили бетонные блоки, на них повесили «кирпич». Удивлённые автолюбители
Владислав Дегтярев, начальник службы организации безопасности дорожного движения компании-подрядчика:
«Светофоры будут перестроены таким образом, что там получается
Насколько справляются светофоры, стало понятно утром. На
Василий Деев, исполнительный директор компании-подрядчика:
«С
Два больших потока — из Северного и Семилук будут сходиться на развороте, а потом — распределяться. Правда, очень медленно. По Героев Сибиряков средняя скорость движения упала до 7 километров в час. По окружной и вовсе — до 3.
Пожалуй, даже меньше жителей Северного повезло тем, кто ездит из Придонского и Подклетного, потому что для них остался единственный въезд в Воронеж в
На самом мосту сразу срезали асфальт. В ближайшие дни демонтируют парапет и начнут разбирать балки. В пятницу, 17 марта, наверх перестанут пускать пешеходов. Сегодня утром жители окрестных домов вынуждены были бежать на остановку Общежитие в поисках автобусов. Схема их движения тоже изменилась.
Александр Образцов, житель улицы 9 Января:
«Очень большие пробки, а поскольку я всего за остановку от этой остановки Общежитие, целесообразнее пройти пешком».
Устроить воронежцам транспортный коллапс, уверяют дорожники, мера вынужденная. Путепровод того и гляди рухнет. Снизу опоры подмыла вода — некоторые просто стоят на земле. Между ними образовались пустоты, и фактически каждая подпорная конструкция теперь сама по себе. Когда по мосту проезжает тяжелая техника, он вибрирует.
Дмитрий Садчиков, главный геодезист компании-подрядчика:
«Мы видим трещины, оголение арматуры непосредственно раскрашивание самого бетона, что приводит к тому, что арматура контактирует с воздухом, окисляется, ржавеет, бетон дальше вдоль нее крошится. И балки могут под действием автомобильных нагрузок
Новый путепровод обещают сделать шире, освещённее и крепче. Вместо сквозных отверстий, по которым вода стекала вниз и подмывала мост, предусмотрены специальные лотки, из которых, например, талый снег после очистки будет попадать в ливневую канализацию. Для потока машин из Северного в сторону Придонского обещают оперативно построить новый мост. Но стройку тормозит необходимость переносить трубопровод — сделать это можно только после окончания отопительного сезона. Примерно тогда же перекроют и кольцо.