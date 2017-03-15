Воронежцы отметят концертом годовщину присоединения Крыма

К празднику присоединятся представители политических партий, некоммерческих общественных организаций, молодежных объединений, сообщил пресс-центр облправительства.

С 13:00 до 16:00 горожан ждут танцевальный марафон, стритбол, спортивные конкурсы, гости праздника также попробуют себя на скалодроме. С 16:00 до 17:00 пройдет концерт «Крым и Россия: вместе навсегда!».

Межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя вступил в силу 18 марта 2014 года.