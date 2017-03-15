Воронежцы отметят концертом годовщину присоединения Крыма
Народные гулянья в честь годовщины вступления Крыма и Севастополя в состав России начнутся на Советской площади в 13:00 субботы, 18 марта.
Народные гулянья в честь годовщины вступления Крыма и Севастополя в состав России начнутся на Советской площади в 13:00 субботы, 18 марта.
К празднику присоединятся представители политических партий, некоммерческих общественных организаций, молодежных объединений, сообщил
С 13:00 до 16:00 горожан ждут танцевальный марафон, стритбол, спортивные конкурсы, гости праздника также попробуют себя на скалодроме. С 16:00 до 17:00 пройдет концерт «Крым и Россия: вместе навсегда!».
Межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя вступил в силу 18 марта 2014 года.