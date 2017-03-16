В чугуне и сусальном золоте. Истории семи известных мостов Санкт-Петербурга

Зеленый мост Один из «цветных» мостов Петербурга, переброшенный в Центральном районе через реку Мойку, по которому проходит главная городская магистраль — Невский проспект, в XVIII веке был известен в народе как «полицейский». Неподалеку от него находилось управление городской полиции, а в 70-х годах жил уважаемый генерал-полицмейстер Николай Чичерин. Правда, после Октябрьской революции мост стал именоваться «Народный». Это название просуществовало вплоть до 1998 года.

Эта переправа во многом уникальна. Это первый чугунный мост в Санкт-Петербурге. Более того, его проект стал в дальнейшем типовым проектом металлического моста.

В XIX веке на нём была уложена первая в России мостовая из асфальтовых кубиков, потому что, как писала газета «Северная пчела», «едва ли где бывает более езды, как по Полицейскому мосту».

Через мост проходит Невский проспект — главная магистраль Санкт-Петербурга. | Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Банковский мост Свое название один из самых популярных мостов Северной столицы получил благодаря Ассигнационному банку, который находился в здании, которое сейчас занимает Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

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Скульптуры крылатых львов, созданные мастером Петром Соколовым, стали узнаваемыми символами Петербурга, столь любимыми туристами. Фигуры сказочных существ были отлиты из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, а крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом. За несколько десятилетий блеск на крыльях львов то появлялся, то исчезал вместе с драгоценным покрытием. В январе 2017 года скульптуры увезли на реставрацию. Во время демонтажа рабочие обнаружили множество записочек с пожеланиями, которые петербуржцы и гости города прятали в грифонах, надеясь, что крылатые хищники исполнят их мечты. Кстати, Банковский мост считается самым узким мостом Петербурга. Его ширина составляет всего 1,8 метра.

Банковский мост считается самым узким мостом Петербурга. Его ширина составляет всего 1,8 метра. | Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Благовещенский мост «Самая постройка моста — дело гигантское. Едва ли в новые времена проводились работы по такому огромному плану, с такою удивительной точностью, изяществом, вкусом и из такого драгоценного материала! Горы гранита переброшены сюда из Финляндии и, как нежный воск, повинуются гениальной мысли человека! Паровые машины бьют сваи посреди быстрой и глубокой Невы, между тем как под водою устраивают прочные каменные фундаменты на укрепленном сваями грунте», — писала в 1844 году газета «Северная пчела» о сооружении нового моста через Неву. Переправа была открыта 21 ноября 1850 года в присутствии членов императорской семьи. Интересный факт: в 70-х годах XIX века скульптор Антокольский выступил с интересным проектом. Мастер предложил установить на мосту четыре конные статуи. По его мнению, переправу могли бы украсить скульптуры Владимира Святославича — просветителя, Ярослава Мудрого — законодателя, Ивана III — собирателя и Петра I — преобразователя России. Однако, воплотить замысел в жизнь ему было не суждено. Из-за финансовых трудностей идею установки скульптур на мосту было решено отклонить.

Николаевский мост. Видны разводной пролет и часовня.

Троицкий мост Один из самых красивых петербургских мостов долгие года считался самым длинным в городе (582 м), пока в 1965 году не был возведен мост Александра Невского. Первый плашкоутный мост появился в этом месте в 1803 году. После того, как через 20 лет он пришел в негодность, началась масштабная перестройка. Новую переправу сделали не только более надежной, но и красивой. При сооружении каменных береговых устоев нового моста использовались гранитные блоки, снятые с каналов, окружавших Михайловский замок. Мост украсили чугунные фонарные столбы, фигуры двуглавого орла с венком, обелиски с щитками на фоне перекрещенных мечей. Очередная перестройка переправы состоялась в конце XIX века. На торжественной церемонии закладки нового моста в августа 1897 года присутствовали император Николай II и президент Французской республики Феликс Фор. В тот день политики положили в основание моста со стороны Суворовской площади по золотой монете.

Стоит отметить, что в современной истории Троицкий мост отметился тем, что именно под ним совершил свой знаменитый полет летчик Валерий Чкалов.

В 1924 году Чкалов прибыл в Ленинград для службы в Краснознаменной истребительной авиаэскадрилье имени П. Н. Нестерова на Комендантском аэродроме. За время службы Чкалов не раз вызывал восхищение коллег и негодование начальства дерзостью своих воздушных трюков, однако в историю вошел его полет между опорами моста Равенства (так некоторое время называли Троицкий мост). Та же легенда гласит, что за этот полет он получил взыскание.

Один из самых красивых петербургских мостов долгие года считался самым длинным в городе.

Египетский мост Увлеченность культурой Древнего Египта, характерная для начала XIX века, нашла свое отражение и в переправе, которая в августе 1826 года соединила между собой Покровский и Безымянный острова. Изображениями иероглифов украсили колонны, порталы, карниз и ажурную решетку переправы. У въезда были установлены скульптуры сфинксов, отлитые скульптором Павлом Соколовым, известным по работе над грифонами на Банковском мосту.

По одной из легенд, черты лица загадочного, но безжалостного чудовища очень похожи на образ императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра II.

Кстати в начале ХХ века скульптуры сфинксов были выкуплены купцом Галактионовым и установлены у его дома на Верейской улице. Позже, переехав в новое здание на Можайской улице, он забрал с собой и любимых истуканов. В XX веке сфинксы были отреставрированы и в 1971 году заняли место на лестничном спуске набережной Малой Невки у Каменноостровского моста. Лишь в апреле 2010 года сфинксы смогли вернуться на набережную Малой Невки.

По одной из легенд, черты лица загадочного, но безжалостного чудовища очень похожи на образ императрицы Елизаветы Алексеевны. | Источник: РИА "Новости"

Аничков мост Первая переправа появилась на этом месте еще во времена Петра I, который в 1715 году распорядился «за Большою Невою на Фонтанной реке по першпективе сделать мост». По одной из версий, поскольку наводить мост на Фонтанке подрядили солдат располагавшегося неподалеку адмиралтейского «строительного батальона» под командованием майора Михаила Аничкова, то и мост стали звать «Аничковым». В 1739 году Комиссия по Санкт-Петербургским строениям постановила именовать мост Невским, но это название так и не прижилось.

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В 1785 году на смену деревянной пришла каменная переправа, которая просуществовала до мая 1841 года, когда началась новая перестройка важного моста в самом сердце Петербурга. Мост соорудили всего за полгода, после чего встал вопрос о его эстетическом оформлении. Было решено украсить его береговые устои конными группами. Петербургский скульптор-анималист Петр Клодт в то время как раз работал над скульптурами ведомых юношами коней, которые должны были украсить пристань на набережной Невы у Адмиралтейского бульвара. В ноябре 1841 года взвод саперов переместил их из литейной мастерской на Васильевском острове к Фонтанке и установил их на западном берегу реки. На другом берегу были поставлены гипсовые копии, выкрашенные под бронзу. Скульптор продолжил работу над второй конной группой, но заменить ею гипсовые фигуры все не удавалось. Новая пара приглянулась Николаю I, который решил подарить ее прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. В 1843 году свои места на пьедесталах заняли новые фигуры, но простояли они всего три года. На этот раз император подарил их королю Сицилии Фердинанду II. Клодт увидел в этом знак судьбы и вместо очередных копий решил сделать совершенно новую композицию на тему покорения природы человеком.

В 1739 году Комиссия по Санкт-Петербургским строениям постановила именовать мост Невским, но это название так и не прижилось.

Литейный мост По одной из легенд, переправа в том месте, где находится Литейный мост, появилась раньше, чем был основан Санкт-Петербург. По сообщениям рядя историков, она соединяла Новгородскую дорогу и дорогу на Выборг. В 80-х годах XVIII века в створе Воскресенского проспекта был построен плашкоутный мост, который стал вторым в городе. Через несколько лет он был перенесен к Летнему саду, а на прежнем месте построили новый наплавной мост, который просуществовал до 1849 года. В 1875 году началась новая страница в истории переправы — на этом месте был заложен новый постоянный мост. Его строительство велось не без проблем. Немало хлопот строителям доставило, то, что в этом районе глубина Невы достигает своей максимальной отметки в 24 метра, к тому же почва тут представляла собой иловатую легкосжимаемую глину, обладающую плохой несущей способностью, из-за чего во время работ зачастую происходили несчастные случаи. В итоге мост был закончен 30 сентября 1879 года. Стоит отметить, что он стал первым в мире мостом постоянного типа, освещенным электричеством. Вскоре после открытия, на нём были установлены электрические фонари.