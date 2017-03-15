В Прикамье станет больше электричек до Кунгура

Правительство Пермского края обсудило проблемы пассажирских перевозок в Пермском крае. Одним из вопросов стал железнодорожный транспорт.

«Пригородное пассажирское сообщение является крайне актуальной темой для жителей края. В бюджете на то, чтобы дотировать транспортную работу перевозчиков, заложено 278 млн рублей. Тарифы в среднем проиндексированы на 4,7%. Считаю, что ключевое решение в этой сфере — индексация поездок в электричках по территории города: до конца апреля цена на них снижена с 27 до 20 рублей», — передает слова главы региона Максима Решетникова его пресс-служба.

И.о. министра Николай Уханов рассказал, что на территории Пермского края курсируют 114 пригородных пассажирских поездов. С 1 июня будет вводится дополнительная пара пригородных поездов сообщением «Пермь -Кунгур -Пермь». Он отметил, что сейчас Минтранс совместно с городской администрацией работает над проектом «Городская электричка».

Максим Решетников сообщил, что рассмотрел те предложения по проекту городской электрички в Перми.

«Мне кажется, их необходимо качественно переработать, нужно подготовить новую концепцию проекта. Необходимо объединить его с проектом создания транспортно-пересадочного узла, с градостроительными проектами, реализуемыми на территории города. Необходимо выработать новую финансово-экономическую модель, перейти на долгосрочные отношения с перевозчиками и предусмотреть обновление подвижного состава», — сказал глава региона на заседании правительства.

На разработку новой концепции дали месяц.