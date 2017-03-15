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18:11 (мск), источник: Sputnik.by

Акция «Мы не тунеядцы» началась в Минске

Несмотря на плохую погоду вечером в среду в Минске у кинотеатра «Октябрь» собралось достаточно много людей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Санкционированный минскими властями митинг «Мы не тунеядцы» начался в столице возле кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости, передает корреспондент Sputnik.

Столичные власти разрешили оппозиции провести акцию в День Конституции, но не в центре города, а возле кинотеатра «Октябрь». Организаторы согласились пройти по разрешенному властями маршруту от площадки у кинотеатра по улице Сурганова до площади Бангалор. Заявители просили Мингорисполком пересмотреть маршрут, мотивируя это тем, что другие политики или сами участники митинга откажутся идти на площадь Бангалор и повернут в центр города. Однако власти ответили на это отказом, напомнив организаторам об ответственности за действия пришедших на заявленную ими акцию. Транспарант протестующих в Минске.

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Как передает корреспондент Sputnik, люди начали приходить к месту проведения мероприятия заранее — уже в 17:30.

Некоторые участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами и флаги. За соблюдением порядка следят сотрудники правоохранительных органов.

Перед самым началом мероприятия группа молодых людей с закрытыми масками лицами, назвавшие себя анархистами, провели музыкальный перфоманс. Подошедшие к группе молодых людей представители милиции попросили их разойтись.

Ряд массовых акций, направленных против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» прошел за последний месяц в разных городах Беларуси. Первая акция была организована представителями оппозиции в Минске 17 февраля на Октябрьской площади.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта принял решение временно «заморозить» декрет — с граждан, признанных «тунеядцами», не будут взимать сбор до конца текущего года.

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