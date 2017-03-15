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18:18 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси изменен порядок зачислений транспортной госпошлины и штрафа за нарушение ПДД

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменен порядок зачислений транспортной государственной пошлины и штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Источник: Reuters

В связи со вступлением в силу с 28 января 2017 года инструкции о порядке зачисления, распределения и механизме возврата доходов республиканского и местного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2017 году изменен порядок зачисления государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с организаций и физических лиц. Уплата осуществляется в республиканский бюджет на счет главного управления Министерства финансов по Минску.

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В МНС также озвучили реквизиты для зачислений госпошлины. Номер счета: 3602911010004. Наименование банка: Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк». Код банка: 795. УНП бенефициара: 100061550. Наименование налогового органа, осуществляющего контроль за уплатой платежей: ИМНС РБ по Минску.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения, налагаемые должностными лицами системы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, необходимо уплачивать в республиканский бюджет на счет главного управления Министерства финансов по Центральному району Минска. Реквизиты для зачисления вышеназванного штрафа: номер счета 3602911010004. Наименование банка: Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк». Код банка: 795. УНП бенефициара: 100064110. Наименование налогового органа, осуществляющего контроль за уплатой платежей: ИМНС РБ по Центральному району Минска.

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