В Беларуси изменен порядок зачислений транспортной госпошлины и штрафа за нарушение ПДД

В связи со вступлением в силу с 28 января 2017 года инструкции о порядке зачисления, распределения и механизме возврата доходов республиканского и местного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2017 году изменен порядок зачисления государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с организаций и физических лиц. Уплата осуществляется в республиканский бюджет на счет главного управления Министерства финансов по Минску.