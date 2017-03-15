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20:44 (мск), источник: Lenta.Ru

«Самая сексуальная в мире» медсестра указала критикам на их пустую жизнь

Жительницу Тайваня Карину Линн (Carina Linn), прославившуюся в сети в качестве самой сексуальной медсестры в мире, раскритиковали за публикацию нескромных, на взгляд ее Instagram-подписчиков, фотографий. Об этом пишет Daily Mail. В ответ 23-летняя девушка упрекнула недоброжелателей, отметив, что они завидуют.

Линн выразила уверенность, что ее снимки не понравились некоторым пользователям, так как она живет «более насыщенной», чем ее критики, жизнью.

«Я не делаю фотографий с целью прославиться. Я это я — делаю вещи, которые делают меня счастливой, живу своей обычной жизнью и не считаю себя особенной», — заявила она.

Линн также назвала хейтеров «ничтожествами, прячущимися за своими мониторами» и отметила, что они «ничего не добились в жизни».

За обновлениями страницы девушки следят порядка 190 тысяч пользователей. Она была медсестрой в клинике «Мин Шань» города Тайбэй, но недавно сменила место работы (Линн не упомянула название клиники, но отметила, что трудится по той же специальности).

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