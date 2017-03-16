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22:04 (мск), источник: Афиша Daily

​Свинья в доме: стоит ли заводить себе мини-пига, даже если очень хочется

Милых карликовых свинок сегодня можно встретить в контактных зоопарках и ресторанах — кафе «Фани Кабани», например, все построено вокруг такого поросенка. «Афиша Daily» выяснила, каково это — держать дома мини-пига.

Источник: Егор Цветков/Афиша Daily

Откуда они взялись

Карликовых свиней начали выводить во второй половине XX века как доноров для трансплантации органов человеку: эксперименты велись как в СССР, так и на Западе. Ученые стремились сократить вес обыкновенной свиньи (300−500 килограмм) до веса человека. В 80-е в США заметили, что получившихся миниатюрных поросят можно держать и дома, — возникла мода на мини-пигов, которая со временем перекинулась и на Европу.

Первые карликовые свиньи появились в России 12−15 лет назад. Руководитель Российского мини-пиг-клуба Елизавета Родина рассказывает, что одной из их первооткрывательниц в стране была дочка Эдиты Пьхи — артистка Илона Броневицкая. Тогда поросята проходили по категории «гламурных заморских животных» — можно сказать, более радикальная версия йоркширского террьера, хвостики которых в 2000-е уже было никого не удивить. Когда ее Пумба вырос до 100 кг и у него появились острые длинные клыки, от него не избавились, не отправили на ферму или в зоопарк, а построили уютную конуру при загородном доме. «Не так давно мы встречались со Стасом Пьехой, — рассказывает Родина, — и он нам сообщил, что Пумбы не стало. Ему было 16 лет, это российский свинодолгожитель».

Кто и зачем покупает мини-пигов

Как утверждают заводчики, миниатюрных свиней берут совершенно разные люди — чаще это представители творческих профессий. Хотя мини-пига можно держать и в квартире, те, кто совершает покупку осознанно, приобретают свинью в частный дом, где ему найдется достаточно места. Впрочем, нередко люди, посмотрев на милые фотографии поросят в чашке, приобретают себе такого, ожидая, что он не будет расти.

Животное, напротив, вырастает до 50−80 килограмм, кусается, портит ремонт, и поросенка ссылают в отказник или мини-зоопарк, где он тяжело переживает разлуку с хозяином. И да, нередко умирает.
Заводчица мини-пигов Ксения Ремизова. | Источник: Егор Цветков/Афиша Daily

Какие бывают декоративные свиньи

Хотя заводчики выделяют различные виды, внятной классификации пород мини-пигов не существует. Под это название попадают животные весом как в 30 килограмм, так и в 120. Исключение составляют лишь так называемые микропиги — самые маленькие представители в семействе.

Мини-пиги весят в среднем от 40 до 80 килограмм, при этом могут вырастать и до 100, если их хорошо кормить. Микроприги вырастают до 25−30 кг.
Валерия НестероваАдминистратор сообщества «Мини-пиги — друзья человека

Поводом ожесточенных споров является «мини-майялино» — выведенная в Италии разновидность совсем микроскопических свиней, вес которой якобы не превышает 10−15 килограмм. В интернете можно встретить немало объявлений о продаже этих карманных поросят; продавцы утверждают, что дают гарантию на размер взрослой свинки — дескать, не перерастет. Однако Нестерова утверждает, что такой породы не существует. Как правило, это либо больные особи микропигов, которые долго не проживут, либо просто недокормленные: зачастую заводчики сознательно соблюдают и рекомендует хозяевам такую диету, которая не позволит животному вырасти до нормальных размеров.

Как выбрать мини-пига

Первое, что советуют свиноводы, — оценить, способны ли вы приютить такого специфического питомца у себя дома. Мини-пиги могут вызывать аллергию, поэтому лучше заранее посоветоваться с врачом. Проба на так называемый аллерген е83, эпителий свиньи, стоит в Москве от 500 до 1000 рублей. Согласно опросу сообщества владельцев мини-пигов, в месяц на содержание уходит 5−10 тысяч рублей. Кроме того, надо оценить, сможете ли вы подстроить свой быт под нужды домашнего поросенка.

Задайте себе вопрос: готовы ли вы 15–20 лет своей жизни посвятить такому животному? Многие хозяева мини-пигов со временем в корне меняют свою жизнь: переезжают в загородный дом, покупают машину для транспортировки животного, отменяют отпуска, если свинку не с кем оставить. Поросенок не станет под вас подстраиваться: собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки смотрят на нас сверху вниз, а свиньи смотрят на нас как на равных.
Елизавета РодинаРуководитель Российского мини-пиг-клуба
Источник: Егор Цветков/Афиша Daily

Как правило, цена на домашнего поросенка варьируется от 3 до 45 тысяч рублей. Купить мини-пига можно как на «Авито», так и в специальных питомниках. Второй вариант предпочтительнее: так можно будет посмотреть разных животных, пообщаться с хозяином и внимательно рассмотреть будущего питомца. В России существует около 5 крупных питомников и много небольших заводчиков, которые разводят животных прямо у себя дома.

Владельцы карликовых свиней советуют перед покупкой в конкретном месте пообщаться с теми, кто уже брал там животное. Можно также посмотреть альбом с фотографиями других, взрослых поросят, выращенных в этом питомнике, чтобы оценить перспективы.

При покупке обязательно обратите внимание на кожу: она не должна быть слишком сухой, на ней не должно быть налета. Здоровый мини-пиг в меру упитан — если торчит тазобедренная кость, это показатель рахита. Обратите внимание и на поведение: мини-пиг должен быть подвижным, веселым, активным.
Валерия НестероваАдминистратор сообщества «Мини-пиги — друзья человека»
Источник: Егор Цветков/Афиша Daily

Средняя продолжительность жизни поросенка — 10−15 лет. Как правило, покупатели берут питомца в раннем возрасте. «Первые две недели поросенок сосёт молоко, а потом переходит на самостоятельное питание, — рассказывает московская заводчица Ксения Ремизова, — С одной стороны, чем раньше вы возьмете свиненка в дом, тем быстрее мини-пиг к вам привяжется. С другой, в три месяца у него уже не будет точно проблем с питанием и желудком, которые свойственны совсем маленьким поросятам».

Стоит также определиться с полом вашего мини-пига. Гендерная принадлежность не влияет на размеры, но у самцов к 4 годам вырастают клыки — могут поранить вас или стены. Решение: либо подпиливать клыки, либо удалить их совсем.

Родословную неважна — она не даёт никакой гарантий и представлений о том, кто у вас вырастет.

У собак от породы заложены какие-то характеристики: например, если овчарка, то она будет сторожевой собакой. У поросенка таких вещей нет: поведение зависит не от наследственности, а от воспитания хозяином.
Ксения РемизоваМосковская заводчица карликовых свиней

Проблема подсунутой свиньи

В соцетях время от времени появляются страшные истории о том, как человек покупал карликового поросенка, а недобросовестный продавец подсунул ему новорожденную свинью, которая подросла и стала весить 300 килограмм. На самом деле перепутать мини-пига с его крупным родственником сложно, так как они сильно различаются габаритами, будучи еще детенышами: карликовые ощутимо меньше. Кроме того, их можно отличить по большой голове, тонким ногам и маленьким ушам.

Источник: Егор Цветков/Афиша Daily

Как содержать мини-пига дома

Поклонники мини-пигов настаивают на том, что заводить их лучше в частном доме, где не возникнет проблем с соседями, и где зимой и летом поросенок сможет свободно проводить время на улице. Впрочем, многих свиноводов это не останавливает от того, чтобы покупать мини-пига, обитая в многоквартирном доме.

Надо быть готовым к тому, что новый жилец испортит только что сделанный ремонт. «Поросята — животные любопытные, они любят всё смотреть и ковырять», — говорит Валерия Нестерова.

Я многим людям рекомендую покупать закрывающиеся вольеры, где животное можно оставить, пока вас нет дома. Так можно избежать ситуации, когда человек возвращается домой после работы, а там отодраны плинтуса, вскрыт паркет и порваны шторы.
Валерия Нестерова Администратор сообщества «Мини-пиги — друзья человека»

Перед покупкой нередко встаёт вопрос, насколько это гигиенично — держать дома свинью. По словам владельцев, мини-пиги очень чистоплотны. Достаточно мыть их 1−2 раза в неделю, выщипывать шерсть, так как они линяют, и протирать лапы после прогулки.

Любое животное имеет свой специфический запах — это природа. Я, например, с трудом переношу запах псины, а вот запах моих свинок мне очень нравится. Моя Жозефина пахнет терпкой корицей и орехами, а Наполеон — чистой кожей, особенно когда нагреется на солнышке. Так обычно пахнет в отделах кожи и замши в торговых комплексах.
Елизавета РодинаРуководитель Российского мини-пиг-клуба

Чем кормить

Как правило, мини-пиги, живущие в квартире, питаются кашами, овощами, фруктами и молочными продуктами. Жареное, тушеное, сладкое и соленое поросенку запрещены. Для карликовых свиней существует специальный корм, который можно заказать на Amazon, но российские свиноводы предпочитают кормить питомцев натуральными продуктами.

Источник: Егор Цветков/Афиша Daily

Бывают ли мини-пиги агрессивными

У свинок обоего пола рано или поздно случается «переходный период», когда животное пытается выяснить кто в доме хозяин. Чтобы мини-пиг был более покладистым, его советуют кастрировать или стерилизовать. Впрочем, можно договориться с заводчиком и купить поросенка, который прошёл уже все необходимые процедуры.

Время от времени можно прочитать жалобы хозяев о том, что мини-пиг не поладил с ребенком, посчитав себя главнее его.

Доходит до того, что владельцам животного приходится отказываться от него. В этом случае эксперты рекомендуют либо дождаться, пока ребенок подрастет, либо объяснить ему, что это животное и его не надо обижать, и донести до питомца, кто в доме главный.

Надо ли гулять с мини-пигами

Первое время мини-пиг может пользоваться лотком, но когда подрастёт, его нужно выгуливать два раза в день, в том числе и зимой. Некоторые владельцы покупают одежду для карликовых свиней, чтобы они не мерзли зимой и не обгорали на солнце летом. Более того, в жаркое время года в ход идут солнцезащитные крема.

Что касается поводка, то, по словам владельцев, у поросят нет желания убежать от хозяина, поэтому они могут гулять свободно.

Обычно политика кафе и ресторанов насчет гостей с животными распространяется и на поросят, хотя отдельные заведения возражают против посетителей с мини-пигами. В октябре 2016 года москвич Роман Огарев подал в суд на Burger King из-за того, что его выгнали из ресторана. Владелец поросенка пытался покормить питомца картошкой, что не понравилось администрации заведения. Елизавета Родина, возглавляющая сообщество любителей мини-пигов, в таких случаях советует:

Если кто-то возражает против поросенка, я задаю вопрос: то есть в убитом и расчленённом виде в вашем ресторане свинье быть можно, а живому и здоровому животному нет? Чаще всего это срабатывает.
Елизавета РодинаРуководитель Российского мини-пиг-клуба
Источник: Егор Цветков/Афиша Daily

Болеют ли мини-пиги

Если верить владельцам, карликовые свиньи, за которыми ухаживают и хорошо кормят, практически не болеют. Если животное получает необходимый комплекс витаминов гуляет на свежем воздухе, то проблем, скорее всего, не будет.

Мини-пигам делают прививки: вы можете поставить животное на учет по месту жительства в ветеринарной клинике, где вам обязаны делать их ежегодно.

Вставать на учет придется обязательно, если вы планируете путешествовать с питомцем. «Я часто выезжаю со своим мини-пигом в Белоруссию, и для этого приходится получать согласие Комитета ветеринарии, — говорит Родина, — Дело в том, что существует АЧС — так называемая африканская чума свиней, которая не лечится. Когда начинается эпидемия, животных в определенном радиусе просто уничтожают. Для предотвращения таких ситуаций, карликовая свинья должна стоять на учете».

Дрессировка мини-пига

Поросенка, как и собаку, нужно обучать командам, чтобы он был воспитанным, знал своё место и подходил, когда его зовут. Мини-пиги хорошо поддаются дрессировке, но их нужно мотивировать едой. С этой задачей может справиться и сам владелец, однако распространена практика, когда карликовых свиней отводят на собачьи курсы.

Ксения Ремизова, которая руководит собственным мини-пиг-шоу, утверждает, что карликовые свиньи обладают развитым интеллектом: «Научно установлено, что поросенок может научиться пользоваться компьютером быстрее пятилетнего ребенка, — говорит она, — Свинья умеет собирать информацию и делать свои выводы. Кроме того, мини-пиги катаются на скейтборде и способны осваивать логические игры, которые предназначены для детей».

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