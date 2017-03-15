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19:16 (мск), источник: Sputnik.md

Жители села Бубуечь выступили против властей Кишинева

Жители села Бубуечь на некоторое время заблокировали проезд мусоровозам на местную свалку и выезд с ее территории, выразив протест против постоянного пополнения свалки отходами.

Источник: Sputnik.md

По мнению местных жителей, нахождения мусорной свалки близ села противоречит нормам безопасности и экологии.

На данный момент чиновники и полиция разблокировали ситуацию, и на четверг назначена встреча жителей Бубуечь с мэром Кишинева Дорином Киртоакэ.

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Замдиректора Autosalubritate Виктор Сергиенко сообщил съемочной группе Sputnik, что с 2011 года на свалку близ Бубуечь свозят отходы из города, так как на данный момент не решена конфликтная ситуация с администрацией села Цынцэрень, где находится основная свалка для кишиневского мусора.

«Инициативная группа жителей села Бубуечь предъявляет определенные претензии к тому, что работа этой свалки затянулась на шесть лет. Они видят в ней угрозу для себя. Хотя для работ на этом участке есть разрешение экспертных органов экологии, геологии и т.д., подтверждающих, что здесь можно складировать отходы. Цынцэрены готовы к приему мусора — там тоже проведены геологические и экологические изыскания, и доказано, что угрозы для жителей нет. Здесь, в Бубуечь, мы работаем по проекту — принимаем меры против пожара, распыления и т. д.», — рассказал Сергиенко.

По его словам, блокировка въезда-выезда на свалку было незаконным.

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