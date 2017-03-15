Жители села Бубуечь выступили против властей Кишинева

Замдиректора Autosalubritate Виктор Сергиенко сообщил съемочной группе Sputnik, что с 2011 года на свалку близ Бубуечь свозят отходы из города, так как на данный момент не решена конфликтная ситуация с администрацией села Цынцэрень, где находится основная свалка для кишиневского мусора.

«Инициативная группа жителей села Бубуечь предъявляет определенные претензии к тому, что работа этой свалки затянулась на шесть лет. Они видят в ней угрозу для себя. Хотя для работ на этом участке есть разрешение экспертных органов экологии, геологии и т.д., подтверждающих, что здесь можно складировать отходы. Цынцэрены готовы к приему мусора — там тоже проведены геологические и экологические изыскания, и доказано, что угрозы для жителей нет. Здесь, в Бубуечь, мы работаем по проекту — принимаем меры против пожара, распыления и т. д. », — рассказал Сергиенко.