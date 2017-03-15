«Марш нетунеядцев» в Минске завершился возле площади Бангалор

В среду вечером активисты, в том числе оппозиционные политики Татьяна Короткевич, Андрей Дмитриев, Александр Прушинский (граф Прушинский) и другие, собрались у столичного кинотеатра «Октябрь». Перед началом акции организаторы зачитали резолюцию, которую поддержали участники митинга. Затем участники акции двинулись по разрешенному властями маршруту — от площадки у кинотеатра по улице Сурганова до площади Бангалор.

Как передает корреспондент Sputnik, до Бангалор митингующие не дошли, а остановились у ресторана «Макдоналдс», где еще раз озвучили выдвинутые властям требования насчет декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

По словам представителей белорусской оппозиции, в марше в Минске участие приняли около 2,5 тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов пока воздержались от оценок численности митингующих.

Как сообщает корреспондент Sputnik, акция завершилась без инцидентов: никто из протестующих задержан во время нее не был.

Аналогичные мероприятия, но не разрешенные местными властями, прошли в среду 15 марта в двух областных центрах — Могилеве и Гродно.