Поддельное сливочное масло обнаружено в магазинах Нижнего Новгорода

Контрафактное сливочное масло обнаружено в магазинах Нижнего Новгорода, сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

В составе поддельного масла лаборатория не выявила молока, но на упаковке оно было указано в качестве основного компонента. Также на этикетке стоял поддельный знак «ГОСТ», хоть продукт не имел ничего общего с качественным товаром.

Для производства такого масла использовались растительные жиры, вкусовые добавки, пальмовое масло и другие составляющие. Стоимость контрафакта не отличалась от стоимости натурального продукта. Специалисты призывают нижегородцев быть более бдительными при покупке продуктов.