Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
13:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Поддельное сливочное масло обнаружено в магазинах Нижнего Новгорода

Производитель использовал растительные жиры и вкусовые добавки, обманывая потребителей.

Контрафактное сливочное масло обнаружено в магазинах Нижнего Новгорода, сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

В составе поддельного масла лаборатория не выявила молока, но на упаковке оно было указано в качестве основного компонента. Также на этикетке стоял поддельный знак «ГОСТ», хоть продукт не имел ничего общего с качественным товаром.

Для производства такого масла использовались растительные жиры, вкусовые добавки, пальмовое масло и другие составляющие. Стоимость контрафакта не отличалась от стоимости натурального продукта. Специалисты призывают нижегородцев быть более бдительными при покупке продуктов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Туляку предложили «похоронить» живую жену из-за ошибки медсестры
Кремль опроверг причастность ФСБ к кибератакам на аккаунты Yahoo
СМИ: Меркель посетит Москву 2 мая
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Радикалы проиграли выборы в Нидерландах
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
СМИ: Отстранение россиян от ОИ-2018 маловероятно Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил в защиту «чистых» российских спортсменов и высказался против отстранения всей сборной России
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь