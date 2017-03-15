В Одессе заметили колонну военной техники
Одесситы второй день подряд фиксируют активное передвижение ВСУ в городе.
Одесситы второй день подряд фиксируют активное передвижение ВСУ в городе.
В Одессе в среду, 15 марта, на улице Балковской заметил колонну техники Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает «Украинская Служба Информации».
Помимо этого, передвижение украинских военных одесситы фиксировали еще и во вторник, 14 марта.
Напомним, что в Киеве на проспекте Бажана также была замечена колонна из 7−8 единиц военной техники, которая двигалась в направлении Южного моста.