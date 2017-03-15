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20:10 (мск), источник: Обозреватель

В Одессе заметили колонну военной техники

Одесситы второй день подряд фиксируют активное передвижение ВСУ в городе.

В Одессе в среду, 15 марта, на улице Балковской заметил колонну техники Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает «Украинская Служба Информации».

Помимо этого, передвижение украинских военных одесситы фиксировали еще и во вторник, 14 марта.

Напомним, что в Киеве на проспекте Бажана также была замечена колонна из 7−8 единиц военной техники, которая двигалась в направлении Южного моста.

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