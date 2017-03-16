«Прямая линия» по контрафактным товарам пройдет в Нижнем

«Прямая телефонная линия» по контрафактным товарам пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Полковник полиции Александр Тиняев, заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка регионального Главка ответит на вопросы нижегородцев по теме: «Пресечение правонарушений в сфере оборота контрафактной продукции».

Задать вопросы можно будет 17 марта с 15.00 до 17.00 по телефону: 268−50−02.