Погода в Башкирии на 16 марта: тепло и ветрено
Однако ночами еще стоят крепкие морозы.
Однако ночами еще стоят крепкие морозы.
В четверг, 16 марта,
Ночью еще морозно: −7…−12, а местами держит власть крепкий колотун — до 18 минусовых. Днем значительно теплее: −3…+2, а на
В МЧС по РБ предупреждают о порывистом ветре до 14 метров в секунду, гололедице на дорогах и тумане: видимость составит 400−800 метров.
В Уфе ночью ударит 11-градусный морозец, а днем будет комфортнее, по-весеннему: −4…−7, вдобавок — теплый южный ветерок.