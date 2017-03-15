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22:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 16 марта: тепло и ветрено

Однако ночами еще стоят крепкие морозы.

Источник: Reuters

В четверг, 16 марта, каких-то сюрпризов вроде дождя или метели ждать не стоит. Синоптики обещают такую же картину: переменная облачность, гололед, и слабый минус.

Ночью еще морозно: −7…−12, а местами держит власть крепкий колотун — до 18 минусовых. Днем значительно теплее: −3…+2, а на юго-востоке республики столбик термометра покажет +7.

В МЧС по РБ предупреждают о порывистом ветре до 14 метров в секунду, гололедице на дорогах и тумане: видимость составит 400−800 метров.

В Уфе ночью ударит 11-градусный морозец, а днем будет комфортнее, по-весеннему: −4…−7, вдобавок — теплый южный ветерок.

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