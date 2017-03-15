Второй «Марш нетунеядцев» прошел в Гродно
Митинг начался в парке Жилибера завершился возле здания Гродненского горисполкома. По неофициальным данным, в момент пика в мероприятии приняло участие около тысячи человек.
Митинг начался в парке Жилибера завершился возле здания Гродненского горисполкома. По неофициальным данным, в момент пика в мероприятии приняло участие около тысячи человек.
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Протестующие собрались в парке Жилибера, а затем устроили несанкционированный митинг возле здания Гродненского горисполкома против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», действие которого было приостановлено неделю назад, сообщает корреспондент Sputnik.
Для участия в несанкционированной акции «Марш нетунеядцев» люди начали собираться около маленького фонтана со стороны улицы Ожешко. Среди них были как представители гродненских оппозиционных партий, так и простые горожане: молодежь, люди среднего возраста, пенсионеры. Также в парке присутствовали люди в штатском, которые наблюдали за происходящим со стороны. Напомним, ранее гродненские власти отказали в проведении марша, так как в заявке отсутствовала вся необходимая информация.
Площадка возле фонтана, которая стала точкой сбора протестующих, попала в зону видеонаблюдения. Стационарная камера была установлена на одном из деревьев накануне акции протеста. Кроме того, над толпой летал дрон.
Затем к собравшимся вышел представитель одной из оппозиционных партий и зачитал петицию, которую они организаторы митинга намерены передать в мэрию и Администрацию президента. Спустя несколько минут протестующим предложили пройти к зданию городской администрации на площадь Ленина.
Вскоре к ним вышла заместитель председателя гродненского горисполкома Зоя Кулеша в сопровождении еще двух сотрудников мэрии. Она предложила собравшимся пройти в здание горисполкома, чтобы рассказать ожидавшему их мэру о проблемах, которые заставили демонстрантов выйти на площадь. Но толпа призывала, чтобы мэр сам вышел к ним.
Пока Кулеша общалась с подошедшими к ней демонстрантами, люди выступали и в громкоговоритель рассказывали о своих проблемах. Милиция не вмешивалась в проведение акции.
Марш несогласных с Декретом № 3 в Гродно стал вторым по счету. Предыдущий прошел 19 февраля и собрал чуть более ста человек, которые прошлись от площади Советской до здания облисполкома.
Ряд массовых несанкционированных акций, направленных против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» прошел за последний месяц в разных городах Беларуси. Первая была организована представителями оппозиции в Минске 17 февраля на Октябрьской площади.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта принял решение временно «заморозить» декрет — с граждан, признанных «тунеядцами», не будут взимать сбор до конца текущего года.