Два носорога из Израиля могут появиться в ростовском зоопарке

Передачу донской столице редких животных представители городской администрации обсудили на встрече с руководителем парка Сафари зоологического центра в Тель-Авиве.

Возраст носорогов — пять и 30 лет. Добавим, что сейчас среди обитателей ростовского зверинца этих млекопитающих нет.