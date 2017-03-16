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12:27 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Два носорога из Израиля могут появиться в ростовском зоопарке

В ростовском зоопарке могут появиться новые жители. Ими станут два носорога из Израиля. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Передачу донской столице редких животных представители городской администрации обсудили на встрече с руководителем парка Сафари зоологического центра в Тель-Авиве.

Возраст носорогов — пять и 30 лет. Добавим, что сейчас среди обитателей ростовского зверинца этих млекопитающих нет.

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