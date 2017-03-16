Два носорога из Израиля могут появиться в ростовском зоопарке
В ростовском зоопарке могут появиться новые жители. Ими станут два носорога из Израиля. Об этом информирует
В ростовском зоопарке могут появиться новые жители. Ими станут два носорога из Израиля. Об этом информирует
Передачу донской столице редких животных представители городской администрации обсудили на встрече с руководителем парка Сафари зоологического центра в
Возраст носорогов — пять и 30 лет. Добавим, что сейчас среди обитателей ростовского зверинца этих млекопитающих нет.