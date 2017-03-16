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11:51 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже у «Птичьего рынка» мясо продают в условиях чудовищной антисанитарии

Превратить барахолку назад в пешеходную дорожку. Так называемый «Птичий рынок» сейчас стал местом чуть ли не ежедневных рейдов. Торговые ряды существенно разрослись. Но оказалось, «рынок у дома» совсем не радует большинство местных жителей. Особенно когда речь идёт о торговле продуктами.

Где и как произведены, часто даже не установить. Под видом того же фермерского тут предлагают непроверенное, а значит, потенциально небезопасное мясо, выяснил Россельхознадзор. Условия, в которых идёт торговля, вообще шокируют.

У «Птичьего рынка» птицу горожанам предлагают редко. Столы ломятся от свинины, чаще — липецкой. У этих продавцов в хозяйстве, говорят, две свиноматки. Эта воронежская улица — их рынок сбыта уже 3 года. Оправдываются, развернуть магазин на столе заставила тяга к знаниям.

Разговор инспектора и продавца:

— Вот внучка учится тут в СХИ. Платить надо, а что мы с дедом на пенсию?

— Вы знаете, сложная ситуация с африканской чумой свиней?

— Когда чума была, она нас обошла — в Усмани была, у нас в Хлевенском районе не было.

«Мясо сплошь местное и домашнее» — на такую рекламу горожане покупаются, Россельхознадзор — нет. Эта липчанка уверяет, поросёнка растила сама. Но свинина явно промышленной выработки. Слишком бледная, домашняя всегда красней, отмечают инспекторы. То, что прилавок прямо у урны, тоже смущает лишь проверяющих.

— Дезинфекцию нельзя провести — вот тряпки.

— Да чистенькое всё, стиранное.

— Нужен приспособленный павильон, где температурный режим.

От массовых отравлений, похоже, пока спасает лишь погода. Рубят туши тут же. И щупать мясо покупателям не запрещается. На прилавках сырое вперемешку с готовым. Вид того, как товар хранится под — напрочь отбивает аппетит. Способы доставки вообще — шокируют. Под контролем Россельхознадзора, чиновников и полиции бизнес тут «накрывается», вот так — простынями и пледами. К радости прохожих.

Здесь уже квартиры с видом, например, на субпродукты. Прилавки легальны — чеки на их оплату у продавцов. А вот документы о безопасности мяса Россельхознадзору предъявляют недействительные. Адрес рынка, где должны были продать свинину, не указан. Кстати, подменить товар здесь пытаются нередко. Но инспекторов не провести.

Дмитрий Сидоров, госинспектор Управления Россельхознадзора по Воронежской области:

«Показывает нам свидетельство одно, с клеймением, но тут же мы видим, что в машине лежат другие свиньи, провезённые по одному и тому же свидетельству. Тут уже видна фальсификация и подложные документы. Такое мясо признаётся некачественным и подлежит утилизации».

Самый «нелегальный» товар тут развешан меж деревьев или вот так — выставлен прямо в грязь. Под окнами — барахолка. Раритетов, правда, похоже, тут не купишь. В ассортименте — одежда, игрушки, посуда. Продавцам сплошь за 60. И пока чиновники обсуждают шанс появления в Воронеже официального блошиного рынка, этот ряд продолжает расти. «Птичка», говорят, тут исторически — чуть ли не несколько веков.

Евгения Соседко, журналист:

«Официальный рынок от импровизированного блошиного тут, по сути, отделяет бельевая верёвка. Оказывается, вот это — уже территория ярмарки выходного дня. Правда, её границы весьма условны — заканчивается где-то вот за теми тополями. Места здесь проданы. И значительно дешевле. Так с торговца овощами возьмут 50 рублей в день, с мясника уже 500. Для сравнения — цена официального оборудованного места доходит до 30 тысяч рублей в месяц».

Торговцы-нелегалы получают тройные штрафы. И бизнеса лишаются как минимум, на день. Тут проходит бульдозер, и места прилавков вновь занимают пешеходы. Проверяющие обещают, бывать здесь каждые выходные — так что улицу Лизюкова торговым рядам не «перейти».

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