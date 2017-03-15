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21:29 (мск), источник: Informburo.kz

Велопутешественник с овчаркой из Армении добрался до Актау

Путешественник с собачьей будкой планирует доехать до Астаны.

5
фотографий

Велопутешественник Артур Оганян проделал путь из Армении в казахстанский Актау. Колесит по дорогам и бездорожью мужчина не один, а с верным другом — немецкой овчаркой по кличке Граф. Специально для питомца к велосипеду приделана будка, сообщает портал tumba.kz.

Артур Оганян исколесил почти всю Россию и добрался до Казахстана. Первым городом нашей страны стал Актау. В Актау Артур Оганян с столкнулся с проблемой. Ни в одной гостинице его не хотели размещать вместе с собакой. Мужчина уже хотел остаться ночевать на улице в палатке, но, на счастье, в магазине познакомился с семейной парой. Татьяна с мужем пригласили переночевать гостя вместе с четвероногим другом к себе домой.

«Люди здесь очень добрые, отзывчивые. Я благодарен им за предоставленный ночлег. Хотелось бы в море искупаться, но жаль, что не сезон. Возможно, как-нибудь приеду ещё раз», — мечтает путешественник.

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Артур признался, что свой велопробег он посвятил дружбе народов. Говорит, что достопримечательности для него не самое важное. Главное — общение с людьми.

«За всё время я встречал разных людей. Но людей много, много мнений. В основном ко мне относятся положительно. Всегда находятся те, кто поможет. Иногда едой, иногда ночлегом. Многие просто хотят пообщаться, сфотографироваться», — рассказывает Артур Оганян.

«Погодные условия не всегда радуют… У нас с Графом каких только приключений за это время не было, бывало и волков по дороге встречали. Но в лесах России волки спокойные, нас никогда не трогали. А вот у вас в степи волки страшнее», — поделился путешественник. Артур Оганян говорит, что у него нет точного маршрута. В Актау он пробудет ещё несколько дней, а потом планирует добраться до Астаны.

Другого путешественника из Беларуси, который колесит на старенькой «Яве» удивили кладбища Казахстана. Сергей Сафончик с благодарностью вспоминает казахстанское гостеприимство и готовность прийти на помощь. В Казахстане белоруса поразили кладбища, в частности, тот факт, что на многих могилах родственники сооружают покойным целые дворцы.

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