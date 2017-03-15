Велопутешественник с овчаркой из Армении добрался до Актау

Велопутешественник Артур Оганян проделал путь из Армении в казахстанский Актау. Колесит по дорогам и бездорожью мужчина не один, а с верным другом — немецкой овчаркой по кличке Граф. Специально для питомца к велосипеду приделана будка, сообщает портал tumba.kz.

Артур Оганян исколесил почти всю Россию и добрался до Казахстана. Первым городом нашей страны стал Актау. В Актау Артур Оганян с столкнулся с проблемой. Ни в одной гостинице его не хотели размещать вместе с собакой. Мужчина уже хотел остаться ночевать на улице в палатке, но, на счастье, в магазине познакомился с семейной парой. Татьяна с мужем пригласили переночевать гостя вместе с четвероногим другом к себе домой.