Когда время переводят на летнее в 2017-м

Переход с зимнего времени на летнее состоится в ночь с 25 на 26 марта в 3 часа ночи. Таким образом, в воскресенье украинцам придется спать на час меньше.

Стоить отметить, что США и Канада уже перешли летнее время.

Для справки. Стрелки часов переводят на летнее и зимнее время, начиная с 1981 года. Ранее считалось, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе. Но правительство не рассматривало этот вопрос.

Стоит отметить, что переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. Последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

Напомним, финские ученые заявили, что инсульт может быть спровоцирован переводом часов на зимнее или летнее время.