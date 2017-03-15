Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
22:07 (мск), источник: Ictv.ua

Когда время переводят на летнее в 2017-м

В 2017 году Украина перейдет на летнее время в последнюю неделю марта — 26 числа. В этот день стрелки часов переведут на один час вперед.

Переход с зимнего времени на летнее состоится в ночь с 25 на 26 марта в 3 часа ночи. Таким образом, в воскресенье украинцам придется спать на час меньше.

Стоить отметить, что США и Канада уже перешли летнее время.

Для справки. Стрелки часов переводят на летнее и зимнее время, начиная с 1981 года. Ранее считалось, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе. Но правительство не рассматривало этот вопрос.

Стоит отметить, что переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. Последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

Напомним, финские ученые заявили, что инсульт может быть спровоцирован переводом часов на зимнее или летнее время.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Порошенко: Блокада уничтожила Украину на Донбассе
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Дата визита Ангелы Меркель в Москву согласована
В СК прокомментировали данные СМИ о причинах крушения Ту-154
Сенат США проголосовал за Дэна Коутса на пост главы нацразведки
Орешкина и Дурова включили в список молодых мировых лидеров
ФРС США ожидаемо повысила ставку на 0,25 процентного пункта
Число жертв мусорного оползня в Эфиопии достигло 113 человек
Спорт
Вопрос дня. Три наших клуба в ЛЧ: что это даст России В сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут выступать три российских клуба. Эксперты и читатели — о том, что это даст нашему футболу
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Регистрация машино-мест как недвижимости осталась недоступной
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь