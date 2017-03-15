Чиновники в России стали получать гораздо более крупные взятки, чем прежде

Об этом в интервью «Ъ» рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей

«Часто незаконные вознаграждения намного крупнее. Например, совсем недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства—заместителя начальника тыла главкомата внутренних войск МВД России. Он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 млн руб. руб., а также содействие в сдаче выполненных работ и их приемке», — отметил он.

Господин Курносенко добавил, что с течением времени коррупционные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи.

«Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее», — рассказал генерал.