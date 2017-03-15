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22:54 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Чиновники в России стали получать гораздо более крупные взятки, чем прежде

Средний размер взятки в России в 2016 году составил 328 тыс. руб., что на 75% больше, чем годом ранее.

Источник: Reuters

Об этом в интервью «Ъ» рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

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«Часто незаконные вознаграждения намного крупнее. Например, совсем недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства—заместителя начальника тыла главкомата внутренних войск МВД России. Он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 млн руб. руб., а также содействие в сдаче выполненных работ и их приемке», — отметил он.

Господин Курносенко добавил, что с течением времени коррупционные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи.

«Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее», — рассказал генерал.

Комментарии
7
Юрий Жданов
Некоторых своих друзей или непотопляемых и нужных людей пожурив выводят из под следствия и прощают, другие откупаются и тд., Когда перед законом все будут равны, а наказание пожизненное заключение, вот тогда и будет порядок. А сейчас во всем виноват простой стрелочник.
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Виктория Виктория
Инфляция....
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эльшат мехтиев
Не брать в современной России намного хуже, чем брать. Не берёшь- не в системе. Так, вован и димон?
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