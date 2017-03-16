Более 3 тысяч вакантных мест предлагают работодатели Татарстана
(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). 3322 вакантных места предложили работодатели Татарстана на прошлой неделе.
(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). 3322 вакантных места предложили работодатели Татарстана на прошлой неделе.
Всего потребность в татарстанских работниках на сегодняшний день составляет 26 тыс. 781 вакансия. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.
По состоянию на 14 марта в республике насчитывается 15 тыс. 500 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных — это на 165 человек больше, чем на прошлую отчетную дату. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,75 процента от численности рабочей силы.
За неделю безработными стали 887 человек.