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00:56 (мск), источник: Известия.Ру

Папа Римский назвал тяжким грехом увольнение работников ради выгоды

Об этом глава Римско-католической церкви заявил во время проповеди на площади святого Петра в Ватикане.

Источник: AP 2017
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Папа Римский Франциск заявил, что менеджеры и предприниматели, увольняющие людей и лишающие их средств к существованию ради экономической выгоды, совершают тяжкий грех.

Об этом глава Римско-католической церкви заявил во время проповеди на площади святого Петра в Ватикане.

По словам понтифика, труд дает людям достоинство, и руководители обязаны сделать все, чтобы работники имели возможность с достоинством смотреть в глаза окружающим.

«Тот, кто во имя экономических махинаций и не вполне ясных сделок закрывает фабрики, предприятия, лишает людей работы, совершает тяжкий грех», — заявил Франциск.

Сообщается, что эти слова были обращены к группе журналистов итальянского частного телеканала «Скай-Италия», которым грозит увольнение

Журналисты уже объявляли по этому поводу забастовку.

«Скай-Италия» осуществил с Ватиканом несколько эксклюзивных телевизионных проектов. В частности, транслировал церемонии канонизации двух Пап Римских.

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