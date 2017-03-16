Папа Римский назвал тяжким грехом увольнение работников ради выгоды

Папа Римский Франциск заявил, что менеджеры и предприниматели, увольняющие людей и лишающие их средств к существованию ради экономической выгоды, совершают тяжкий грех.

Об этом глава Римско-католической церкви заявил во время проповеди на площади святого Петра в Ватикане.

По словам понтифика, труд дает людям достоинство, и руководители обязаны сделать все, чтобы работники имели возможность с достоинством смотреть в глаза окружающим.

«Тот, кто во имя экономических махинаций и не вполне ясных сделок закрывает фабрики, предприятия, лишает людей работы, совершает тяжкий грех», — заявил Франциск.