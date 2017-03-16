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03:26 (мск), источник: Известия.Ру

Российский разведывательный корабль обнаружили у побережья США

Судно «Виктор Леонов» находится в 23 милях от базы подводных лодок американских ВМС в Кингс Бэй.

Источник: РИА "Новости"

Средний разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен у восточного побережья США в международных водах, сообщает телеканал Fox News.

По данным американской разведки, на которые ссылается СМИ, судно находится приблизительно в 23 милях к югу-востоку от базы подводных лодок ВМС США в Кингс Бэй (штат Джорджия).

Американские территориальные воды начинаются на расстоянии 12 морских миль от берега.

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