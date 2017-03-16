Российский разведывательный корабль обнаружили у побережья США

Средний разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен у восточного побережья США в международных водах, сообщает телеканал Fox News.

По данным американской разведки, на которые ссылается СМИ, судно находится приблизительно в 23 милях к югу-востоку от базы подводных лодок ВМС США в Кингс Бэй (штат Джорджия).

Американские территориальные воды начинаются на расстоянии 12 морских миль от берега.