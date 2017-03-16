В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов
Эксперты РАНХиГС объясняют это ухудшением ситуации на рынке труда.
Эксперты РАНХиГС объясняют это ухудшением ситуации на рынке труда.
Число трудовых мигрантов продолжает снижаться, говорится в аналитическом докладе Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
При этом в прошлом году, в отличие от 2015-го, временная миграция носила сезонный характер — иностранцы стали более активно въезжать в Россию в конце весны, а к концу осени волна пошла на спад.
85% всех иностранцев в России — граждане стран СНГ. На конец 2016 г. их численность составила 8,2 млн человек (это на 5% меньше, чем в январе прошлого года), на конец января этого года — 8,1 млн. При этом структура миграционного потока в прошлом году изменилась. Снизилось число находящихся в России иностранцев, прибывших из государств, традиционно считающихся донорами трудовой миграции.
Так, число граждан Узбекистана, по данным МВД, уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 30%, а Таджикистана — на 13%. Сократилась также численность мигрантов из Азербайджана и Молдавии. Вместе с тем больше стало приезжих из стран ЕАЭС, особенно Киргизии: если в конце января прошлого года в России находились 562 тыс. граждан этой постсоветской республики, то по прошествии года — 593 тыс. Лидером по числу мигрантов
«По-прежнему не происходит восстановления докризисного уровня численности иностранцев из развитых стран Запада. Сравнение с данными 2013 г. показывает отставание более чем в два раза, а по отдельным странам — таким, как США, Испания, Великобритания — в 4−6 раз», — говорится в документе.
На конец прошлого года таких в России было 3,55 млн человек (в конце 2015-го — 3,55 млн). Однако примерно четверть тех, кто указал целью въезда трудовую деятельность, не получают патенты. В конце прошлого года такие документы были у 1,65 млн иностранцев. С учетом 851 тыс. граждан
«Численность вновь легализующихся на рынке труда мигрантов продолжает падать год от года. За 2016 года трудовыми мигрантами было оформлено в сумме 1,67 млн разрешений на работу и патентов, что составляет 82% от уровня 2015 года и 43% от уровня 2014 года», — говорится в докладе.
По мнению экспертов РАНХиГС, такая ситуация сложилась
Знаете в чём наше отличие от них? Бедность. Мигранты в РФ, в отличие от тех что в Европе, не имеют никакого доступа к пособиям и соц выплатам: тамошние "беженцы" жрут их крайне активно и требуют ещё. Например, в Норвегии "беженцы" оказались недовольны предоставленными им от государства (то есть, за счёт налогоплательщиков) квартирами, и они потреблюовали себе отдельные дома.
Также азиатские мигранты, в отличие от тамошних, пока что ещё не являются гражданами: прав у них нет и выслать пинком под зад домой их пока ещё можно.