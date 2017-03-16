В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов

Если в конце прошлого года в стране находились 9,6 млн иностранцев, то уже к концу января — 9,5 млн

Если в конце прошлого года в стране находились 9,6 млн иностранцев, то уже к концу января — 9,5 млн

При этом в прошлом году, в отличие от 2015-го, временная миграция носила сезонный характер — иностранцы стали более активно въезжать в Россию в конце весны, а к концу осени волна пошла на спад.

85% всех иностранцев в России — граждане стран СНГ. На конец 2016 г. их численность составила 8,2 млн человек (это на 5% меньше, чем в январе прошлого года), на конец января этого года — 8,1 млн. При этом структура миграционного потока в прошлом году изменилась. Снизилось число находящихся в России иностранцев, прибывших из государств, традиционно считающихся донорами трудовой миграции.

Так, число граждан Узбекистана, по данным МВД, уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 30%, а Таджикистана — на 13%. Сократилась также численность мигрантов из Азербайджана и Молдавии. Вместе с тем больше стало приезжих из стран ЕАЭС, особенно Киргизии: если в конце января прошлого года в России находились 562 тыс. граждан этой постсоветской республики, то по прошествии года — 593 тыс. Лидером по числу мигрантов по-прежнему остается Украина, хотя за год оно сократилось с 2,5 млн до 2,4 млн.

«По-прежнему не происходит восстановления докризисного уровня численности иностранцев из развитых стран Запада. Сравнение с данными 2013 г. показывает отставание более чем в два раза, а по отдельным странам — таким, как США, Испания, Великобритания — в 4−6 раз», — говорится в документе.