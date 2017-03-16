Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В США раскрыли причину смерти Чуркина вопреки желанию властей
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
09:01 (мск), источник: Известия

В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов

Эксперты РАНХиГС объясняют это ухудшением ситуации на рынке труда.

Источник: РИА "Новости"

Число трудовых мигрантов продолжает снижаться, говорится в аналитическом докладе Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Если в конце прошлого года в стране находились 9,6 млн иностранцев, то уже к концу января — 9,5 млн

При этом в прошлом году, в отличие от 2015-го, временная миграция носила сезонный характер — иностранцы стали более активно въезжать в Россию в конце весны, а к концу осени волна пошла на спад.

Читайте также
Без мигрантов: из Саудовской Аравии выдворят пять миллионов человек

85% всех иностранцев в России — граждане стран СНГ. На конец 2016 г. их численность составила 8,2 млн человек (это на 5% меньше, чем в январе прошлого года), на конец января этого года — 8,1 млн. При этом структура миграционного потока в прошлом году изменилась. Снизилось число находящихся в России иностранцев, прибывших из государств, традиционно считающихся донорами трудовой миграции.

Так, число граждан Узбекистана, по данным МВД, уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 30%, а Таджикистана — на 13%. Сократилась также численность мигрантов из Азербайджана и Молдавии. Вместе с тем больше стало приезжих из стран ЕАЭС, особенно Киргизии: если в конце января прошлого года в России находились 562 тыс. граждан этой постсоветской республики, то по прошествии года — 593 тыс. Лидером по числу мигрантов по-прежнему остается Украина, хотя за год оно сократилось с 2,5 млн до 2,4 млн.

«По-прежнему не происходит восстановления докризисного уровня численности иностранцев из развитых стран Запада. Сравнение с данными 2013 г. показывает отставание более чем в два раза, а по отдельным странам — таким, как США, Испания, Великобритания — в 4−6 раз», — говорится в документе.

Официально заявляют целью въезда «работу по найму» и оформляют трудовые отношения меньше половины временных мигрантов, причем за год их стало еще меньше
Читайте также
Пограничники США отчитались о резком падении потока нелегалов при Трампе

На конец прошлого года таких в России было 3,55 млн человек (в конце 2015-го — 3,55 млн). Однако примерно четверть тех, кто указал целью въезда трудовую деятельность, не получают патенты. В конце прошлого года такие документы были у 1,65 млн иностранцев. С учетом 851 тыс. граждан стран-членов ЕАЭС, которые имеют право работать без специальных разрешений, получилось около 2,5 млн мигрантов, трудящихся в легальном статусе.

«Численность вновь легализующихся на рынке труда мигрантов продолжает падать год от года. За 2016 года трудовыми мигрантами было оформлено в сумме 1,67 млн разрешений на работу и патентов, что составляет 82% от уровня 2015 года и 43% от уровня 2014 года», — говорится в докладе.

По мнению экспертов РАНХиГС, такая ситуация сложилась из-за ухудшения экономических условий на рынке труда в России и трудностей, связанных с дороговизной оформления и ежемесячной оплаты разрешительных документов.

Комментарии
9
Юрий Жданов
Это зачищают площадку для будущих увольняемых за прогулы и бездействие в работе народных депутатов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Tavovic
Вот те на , к нам и из развитых стран бегут ? Наверно изгои какие-то.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Марк Саамов
Вы забываете упомянуть более ранние поколения мигрантов, которые уже давно сформировали в Европе свои параллельные общества, управляемые шариатом.
Знаете в чём наше отличие от них? Бедность. Мигранты в РФ, в отличие от тех что в Европе, не имеют никакого доступа к пособиям и соц выплатам: тамошние "беженцы" жрут их крайне активно и требуют ещё. Например, в Норвегии "беженцы" оказались недовольны предоставленными им от государства (то есть, за счёт налогоплательщиков) квартирами, и они потреблюовали себе отдельные дома.
Также азиатские мигранты, в отличие от тамошних, пока что ещё не являются гражданами: прав у них нет и выслать пинком под зад домой их пока ещё можно.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трудовые мигранты из Узбекистана будут проходить подготовку перед трудоустройством
22 февраля© Ньюстюб
Расселение хрущевок может увеличить количество москвичей на 5 млн
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Московские дороги помоют с шампунем
Как читать рекламу недвижимости между строк
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь