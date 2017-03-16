Чаще всего на работе ссорятся работники ЖКХ и шахтеры
Названы самые конфликтные и дружелюбные отрасли.
Названы самые конфликтные и дружелюбные отрасли.
Аналитики рекрутингового портала HeadHunter выяснили, как часто и в каких именно отраслях случаются конфликты на рабочем месте. В опросе участвовало 6797 сотрудников российских компаний. Оказалось, что каждый третий работающий россиянин ссорится с коллегами реже раза в месяц, а 14% — несколько раз в неделю.
18% опрошенных утверждают, что никогда не конфликтуют на рабочем месте.
Меньше всего ссорятся специалисты в области культуры и искусства (почти треть из них заявила, что конфликты на работе не возникают вообще). И только 7% опрошенных пожаловались на ежедневные ссоры. Чаще остальных ругаются работники ЖКХ (15%) и добывающей отрасли (12%).
Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС, доктор социологических наук Елена Яхонтова рассказала «Известиям», что повышенная конфликтность работников сферы ЖКХ (лифтеров, дворников, электриков) обусловлена уровнем персональной культуры, а в театрах или издательствах работает больше воспитанных людей.
— Эти люди привыкли к доброжелательному отношению и решению споров неконфликтным путем. Скорее всего, ссоры между работниками ЖКХ обусловлены и корпоративной культурой — то есть руководство позволяет им так себя вести или ставит в условия, которые способствуют конфликтам, — считает Елена Яхонтова.
По мнению
— Даже незначительный инцидент в жизни компании, если его проигнорировать, может привести к печальным последствиям. Оптимальная позиция для руководителя в такой ситуации — постараться понять, какую информацию проявляет этот случай. Получив ответ, можно найти решение проблемы. В эпоху глобальных и быстрых перемен преимуществами будут обладать только те компании, которые смогут проявить на рынке пластичность и гибкость. Конфликты на работе — это хороший способ оттачивать навыки по разрешению споров, — уверен Сергей Поздняков.
По результатам опроса аналитиков HeadHunter, в большинстве случаев причиной конфликтов служат рабочие вопросы (82%). Еще 11% респондентов причиной назвали бытовые вопросы — чаще всего
— Одной из основных причин возникновения конфликтов являются недостатки в организации труда. В небольшом помещении могут сидеть десять человек, дышать в спины друг другу. Сотрудникам некомфортно, они раздражаются и начинают ссориться
По ее словам, решить проблему поможет только комфортная организация пространства. Так считают и 15% опрошенных сотрудников российских компаний.
Также Ирина Агличева отметила, что изобилие корпоративов и совместных поездок с коллегами может навредить: нужно соблюдать рабочие границы, а ненужные встречи могут только раздражать сотрудников.
16% работников уверены, что не нужно избегать конфликтов, так как это нормальная часть рабочего процесса. Чаще всего ссоры завершаются достижением договоренности, особенно — конфликты по рабочим вопросам (60%).
По словам директора по маркетингу одной из столичных компаний Алексея Марченко, от руководителя требуется постоянное внимание к психологическому состоянию коллектива, а также честному распределению благ и обязанностей.
— Неправильно сложившиеся взаимоотношения, несовпадение целей и деловых интересов между руководителем и сотрудниками, особенно в небольших коллективах, могут спровоцировать недопонимание и скрытую агрессию. А чрезмерная требовательность начальника и непосильные задачи заставляют работников быстро перегорать и уходить в другие компании, — утверждает Алексей Марченко.
Возможно, такие люди нуждаются в повышении или перемещении в должности по горизонтали, где уровень контроля будет наименьшим.