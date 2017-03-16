Чаще всего на работе ссорятся работники ЖКХ и шахтеры

Источник: Reuters

Аналитики рекрутингового портала HeadHunter выяснили, как часто и в каких именно отраслях случаются конфликты на рабочем месте. В опросе участвовало 6797 сотрудников российских компаний. Оказалось, что каждый третий работающий россиянин ссорится с коллегами реже раза в месяц, а 14% — несколько раз в неделю.

Почти треть респондентов заявили, что конфликты на работе происходят реже одного раза в месяц (32%). 17% ссорятся с коллегами раз в неделю и реже, 14% — несколько раз в неделю

18% опрошенных утверждают, что никогда не конфликтуют на рабочем месте. Меньше всего ссорятся специалисты в области культуры и искусства (почти треть из них заявила, что конфликты на работе не возникают вообще). И только 7% опрошенных пожаловались на ежедневные ссоры. Чаще остальных ругаются работники ЖКХ (15%) и добывающей отрасли (12%).

Читайте также Рекрутеры назвали самые необычные вакансии

Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС, доктор социологических наук Елена Яхонтова рассказала «Известиям», что повышенная конфликтность работников сферы ЖКХ (лифтеров, дворников, электриков) обусловлена уровнем персональной культуры, а в театрах или издательствах работает больше воспитанных людей. — Эти люди привыкли к доброжелательному отношению и решению споров неконфликтным путем. Скорее всего, ссоры между работниками ЖКХ обусловлены и корпоративной культурой — то есть руководство позволяет им так себя вести или ставит в условия, которые способствуют конфликтам, — считает Елена Яхонтова. По мнению бизнес-тренера Сергея Позднякова, конфликты в коллективе — неизбежная часть рабочего процесса, их невозможно избежать при активном росте и развитии компании.

Ссоры и недопонимания несут информацию, послания и говорят об имеющихся проблемах

— Даже незначительный инцидент в жизни компании, если его проигнорировать, может привести к печальным последствиям. Оптимальная позиция для руководителя в такой ситуации — постараться понять, какую информацию проявляет этот случай. Получив ответ, можно найти решение проблемы. В эпоху глобальных и быстрых перемен преимуществами будут обладать только те компании, которые смогут проявить на рынке пластичность и гибкость. Конфликты на работе — это хороший способ оттачивать навыки по разрешению споров, — уверен Сергей Поздняков.

Читайте также Верховный суд ЕС разрешил работодателям запрещать хиджабы на рабочем месте

По результатам опроса аналитиков HeadHunter, в большинстве случаев причиной конфликтов служат рабочие вопросы (82%). Еще 11% респондентов причиной назвали бытовые вопросы — чаще всего из-за этого ссорятся работники тяжелого машиностроения и добывающей отрасли (по 20%). В 47% случаев такие скандалы заканчиваются заморозкой ситуации до следующего обострения. — Одной из основных причин возникновения конфликтов являются недостатки в организации труда. В небольшом помещении могут сидеть десять человек, дышать в спины друг другу. Сотрудникам некомфортно, они раздражаются и начинают ссориться из-за оставленной грязной посуды или взятой без спроса ручки, — рассказала «Известиям» практикующий психолог, кандидат психологических наук Ирина Агличева. По ее словам, решить проблему поможет только комфортная организация пространства. Так считают и 15% опрошенных сотрудников российских компаний.

Респонденты заявили, что необходимо улучшить их рабочие места (например, предоставить отдельные кабинеты)

Также Ирина Агличева отметила, что изобилие корпоративов и совместных поездок с коллегами может навредить: нужно соблюдать рабочие границы, а ненужные встречи могут только раздражать сотрудников.

Читайте также Папа Римский назвал тяжким грехом увольнение работников ради выгоды

16% работников уверены, что не нужно избегать конфликтов, так как это нормальная часть рабочего процесса. Чаще всего ссоры завершаются достижением договоренности, особенно — конфликты по рабочим вопросам (60%). По словам директора по маркетингу одной из столичных компаний Алексея Марченко, от руководителя требуется постоянное внимание к психологическому состоянию коллектива, а также честному распределению благ и обязанностей. — Неправильно сложившиеся взаимоотношения, несовпадение целей и деловых интересов между руководителем и сотрудниками, особенно в небольших коллективах, могут спровоцировать недопонимание и скрытую агрессию. А чрезмерная требовательность начальника и непосильные задачи заставляют работников быстро перегорать и уходить в другие компании, — утверждает Алексей Марченко.

Кроме того, следует учитывать характер сотрудников — некоторые коллеги обладают авторитарным типом личности и не способны трудиться в команде