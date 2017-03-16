Аэропорты обяжут закупать подъемники для инвалидов
Минтранс готовит предложения в Воздушный кодекс и другие документы.
Минтранс готовит предложения в Воздушный кодекс и другие документы.
Резонансный инцидент с вынужденным спускаться на руках по трапу самолета параолимпийцем Замиром Шкаховым может привести к изменению правил обслуживания пассажиров в аэропортах и на других транспортных объектах.
Сегодня в Государственной думе заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев проведет специальное совещание с представителями Минтранса, Минтруда, представителями российских авиакомпаний и аэропортов.
— Мы хотим обсудить вопросы совершенствования
По его словам, поводом для этого обсуждения послужила ситуация, которая произошла в начале марта в аэропорту Чебоксар, где возникли сложности со спуском с трапа паралимпийца Замира Шкахова, приехавшего на чемпионат по легкой атлетике. По результатам обсуждения будут выработаны конкретные действенные предложения, направленные на недопущение повторения таких инцидентов в будущем.
2 марта международный аэропорт Чебоксары не смог предоставить паралимпийцу амбулифт (вертикально поднимающаяся и опускающаяся платформа) и предложил помощь грузчиков, от которой спортсмен отказался.
— К сожалению, многие люди, в том числе и представители некоторых СМИ, вместо того чтобы разобраться в ситуации, пошли на поводу у своих эмоций и растиражировали частный случай, возомнив себя «ловцами ведьм», — заявила «Известиям»
Эксперт по обслуживанию маломобильных пассажиров Института воздушного и космического права «Аэрохелп» Сергей Детенышев утверждает, что переноска пассажира с инвалидностью на руках силами грузчиков аэропорта создает прямую угрозу жизни и здоровью пассажира, поскольку риск того, что его могут уронить, то есть пресловутый человеческий фактор неустраним.
— Этот случай наглядно показывает, что до сих пор мало кто знает о том, что услуга высадки инвалида с борта воздушного судна с использованием амбулифта является стандартной и обязательной по запросу пассажира при отсутствии телетрапа. Она предусмотрена ст. 106.1 Воздушного кодекса и приказом № 24 Минтранса РФ. В нарушение законодательства аэропорт отказал пассажиру в предоставлении данной услуги, предложив взамен неприемлемый для него вариант обслуживания, — подчеркнул Сергей Детенышев.
— Совместно с депутатами, общественными организациями и другими причастными структурами будут подготовлены предложения по расширению ответственности в данной сфере, — заявили «Известиям» в Минтрансе.
В прошлом году Росавиация разработала и направила во все аэропорты план по оснащению специальной техникой по обслуживанию маломобильных пассажиров.
— Но это не был
Ространснадзор по результатам анализа ситуации также направил свои предложения в Минтранс о разработке правовой нормы, согласно которой все крупные международные аэропорты должны быть оснащены амбулифтами. Пока, по мнению надзорного ведомства, это требование размыто. Кроме того, после инцидента Ространснадзором были даны настоятельные рекомендации о приобретении спецтехники чебоксарскому и другим аэропортам, которые сейчас уже пытаются закупить амбулифты.
— К руководству аэропорта у нас нет претензий, так как формально нет нарушений нормативных актов. Мы можем применить санкции, если есть нарушения требования законодательства. Если в законодательстве нет четкого требования, то можно только пожурить, что мы и сделали. Этот инцидент показал, что проблема есть и ее надо системно решать, — рассказал «Известиям» представитель Ространснадзора.
Одна из причин, по которой аэропорты не спешат закупать амбулифты, — это их высокая цена. Однако по словам Сергея Детенышева, аэропортам стоит руководствоваться принципом Конвенции о разумном приспособлении, согласно которому в небольших аэропортах и для небольших самолетов амбулифтом может служить любой недорогой подходящий по требованиям безопасности подъемный механизм «ножничного» типа.
Необязательно это должна быть сразу дорогостоящая специализированная закрытая платформа на автомобильном шасси.
— Разумная достаточность в выборе технических средств и в создании в аэропорту безбарьерной среды наряду с адекватным обучением обслуживающего персонала позволит в кратчайшие сроки и с минимально возможными расходами сделать доступными услуги любого аэропорта. Срочной необходимости менять законодательство или усиливать надзор в данной ситуации не наблюдается, — резюмировал эксперт.
По предписанию контролирующих органов уже в ближайшее время аэропорт Чебоксары планирует приобрести амбулифт. Время поставки такого оборудования составляет 3−5 месяцев. Таким образом, он может появится в