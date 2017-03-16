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05:33 (мск), источник: Известия

Аэропорты обяжут закупать подъемники для инвалидов

Минтранс готовит предложения в Воздушный кодекс и другие документы.

Источник: Reuters

Резонансный инцидент с вынужденным спускаться на руках по трапу самолета параолимпийцем Замиром Шкаховым может привести к изменению правил обслуживания пассажиров в аэропортах и на других транспортных объектах.

Сегодня в Государственной думе заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев проведет специальное совещание с представителями Минтранса, Минтруда, представителями российских авиакомпаний и аэропортов.

В Росавиации (подведомственна Минтрансу) заявили, что уже готовят изменения в Воздушный кодекс, касающиеся обслуживания инвалидов

— Мы хотим обсудить вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере воздушного транспорта. Наша цель — повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для пассажиров с инвалидностью, — заявил «Известиям» Михаил Терентьев.

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По его словам, поводом для этого обсуждения послужила ситуация, которая произошла в начале марта в аэропорту Чебоксар, где возникли сложности со спуском с трапа паралимпийца Замира Шкахова, приехавшего на чемпионат по легкой атлетике. По результатам обсуждения будут выработаны конкретные действенные предложения, направленные на недопущение повторения таких инцидентов в будущем.

2 марта международный аэропорт Чебоксары не смог предоставить паралимпийцу амбулифт (вертикально поднимающаяся и опускающаяся платформа) и предложил помощь грузчиков, от которой спортсмен отказался. Пресс-секретарь чебоксарского аэропорта Ирина Минаева утверждает, что Замиру Шкахову были предложены услуги не обычных грузчиков, а носильщиков, прошедших спецподготовку по транспортировке маломобильных пассажиров.

— К сожалению, многие люди, в том числе и представители некоторых СМИ, вместо того чтобы разобраться в ситуации, пошли на поводу у своих эмоций и растиражировали частный случай, возомнив себя «ловцами ведьм», — заявила «Известиям» пресс-секретарь чебоксарского аэропорта Ирина Минаева.

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Эксперт по обслуживанию маломобильных пассажиров Института воздушного и космического права «Аэрохелп» Сергей Детенышев утверждает, что переноска пассажира с инвалидностью на руках силами грузчиков аэропорта создает прямую угрозу жизни и здоровью пассажира, поскольку риск того, что его могут уронить, то есть пресловутый человеческий фактор неустраним.

— Этот случай наглядно показывает, что до сих пор мало кто знает о том, что услуга высадки инвалида с борта воздушного судна с использованием амбулифта является стандартной и обязательной по запросу пассажира при отсутствии телетрапа. Она предусмотрена ст. 106.1 Воздушного кодекса и приказом № 24 Минтранса РФ. В нарушение законодательства аэропорт отказал пассажиру в предоставлении данной услуги, предложив взамен неприемлемый для него вариант обслуживания, — подчеркнул Сергей Детенышев.

В Минтрансе подчеркнули, что ведомство выступает за безусловное соблюдение законодательства в области обеспечения доступной среды для инвалидов

— Совместно с депутатами, общественными организациями и другими причастными структурами будут подготовлены предложения по расширению ответственности в данной сфере, — заявили «Известиям» в Минтрансе.

В прошлом году Росавиация разработала и направила во все аэропорты план по оснащению специальной техникой по обслуживанию маломобильных пассажиров.

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— Но это не был нормативно-правовой акт, документ носил рекомендательный характер. В настоящее время мы готовим соответствующие предложения для внесения изменений в Воздушный кодекс, которые будут направлены в Минтранс, — рассказали «Известиям» в Росавиации.

Ространснадзор по результатам анализа ситуации также направил свои предложения в Минтранс о разработке правовой нормы, согласно которой все крупные международные аэропорты должны быть оснащены амбулифтами. Пока, по мнению надзорного ведомства, это требование размыто. Кроме того, после инцидента Ространснадзором были даны настоятельные рекомендации о приобретении спецтехники чебоксарскому и другим аэропортам, которые сейчас уже пытаются закупить амбулифты.

— К руководству аэропорта у нас нет претензий, так как формально нет нарушений нормативных актов. Мы можем применить санкции, если есть нарушения требования законодательства. Если в законодательстве нет четкого требования, то можно только пожурить, что мы и сделали. Этот инцидент показал, что проблема есть и ее надо системно решать, — рассказал «Известиям» представитель Ространснадзора.

В скором времени на Ространснадзор будут возложены функции контроля и надзора за обеспечением доступности перевозок на воздушном, железнодорожном, внутреннем водном, автомобильном транспорте

Одна из причин, по которой аэропорты не спешат закупать амбулифты, — это их высокая цена. Однако по словам Сергея Детенышева, аэропортам стоит руководствоваться принципом Конвенции о разумном приспособлении, согласно которому в небольших аэропортах и для небольших самолетов амбулифтом может служить любой недорогой подходящий по требованиям безопасности подъемный механизм «ножничного» типа.

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Необязательно это должна быть сразу дорогостоящая специализированная закрытая платформа на автомобильном шасси.

— Разумная достаточность в выборе технических средств и в создании в аэропорту безбарьерной среды наряду с адекватным обучением обслуживающего персонала позволит в кратчайшие сроки и с минимально возможными расходами сделать доступными услуги любого аэропорта. Срочной необходимости менять законодательство или усиливать надзор в данной ситуации не наблюдается, — резюмировал эксперт.

По предписанию контролирующих органов уже в ближайшее время аэропорт Чебоксары планирует приобрести амбулифт. Время поставки такого оборудования составляет 3−5 месяцев. Таким образом, он может появится в июне-августе этого года. Также администрация аэропорта сочла необходимым приобрести миниподъемник для высадки и посадки маломобильных групп пассажиров в небольшие воздушные суда. Сотрудников чебоксарского аэропорта, непосредственно обслуживающих пассажиров, планируется оснастить индивидуальными средствами видеорегистрации.

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