Хакеры научились воровать аккаунты в WhatsApp и Telegram с помощью картинок

В ходе исследования эксперты обнаружили, что злоумышленники распространяют в личных сообщениях ничем не примечательные картинки, но при попытке открыть их в полном размере они перенаправляют на страницу с вредоносными элементами.

После этого хакер получает доступ к аккаунту, контактам, сохраненным изображениям и чатам. Кроме того, захвативший профиль злоумышленник получает возможность отправлять сообщения от имени пострадавшего пользователя.

Специалисты сообщили об уязвимости руководству двух сервисов, и разработчики уже успели обновить мессенджеры, закрыв опасную дыру.

В марте эксперты обнаружили, что смартфоны Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Oppo и Lenovo продаются с предустановленным вредоносным программным обеспечением. Всего инфицированию подверглись смартфоны 38 разных моделей.