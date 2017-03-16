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01:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Хакеры научились воровать аккаунты в WhatsApp и Telegram с помощью картинок

Хакеры научились взламывать аккаунты пользователей мессенджеров WhatsApp и Telegram посредством отправки изображений. Об этом говорится в отчете специалистов компании Check Point.

Источник: AFP 2017

В ходе исследования эксперты обнаружили, что злоумышленники распространяют в личных сообщениях ничем не примечательные картинки, но при попытке открыть их в полном размере они перенаправляют на страницу с вредоносными элементами.

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После этого хакер получает доступ к аккаунту, контактам, сохраненным изображениям и чатам. Кроме того, захвативший профиль злоумышленник получает возможность отправлять сообщения от имени пострадавшего пользователя.

Специалисты сообщили об уязвимости руководству двух сервисов, и разработчики уже успели обновить мессенджеры, закрыв опасную дыру.

В марте эксперты обнаружили, что смартфоны Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Oppo и Lenovo продаются с предустановленным вредоносным программным обеспечением. Всего инфицированию подверглись смартфоны 38 разных моделей.

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