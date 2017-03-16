НАСА показало робота для поиска инопланетной жизни
НАСА показало видео с роботом, который может преодолевать сложные препятствия на пути и использоваться для поиска жизни на Марсе или Европе (спутнике Юпитера).
НАСА показало видео с роботом, который может преодолевать сложные препятствия на пути и использоваться для поиска жизни на Марсе или Европе (спутнике Юпитера).
Устройство PUFFER (Pop-Up Flat Folding Explorer Robots) отличают небольшие размеры и разборная конструкция, что позволяет транспортировать его крупными планетоходами.