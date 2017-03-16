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09:33 (мск), источник: ТАСС

Жители Крыма отметят годовщину референдума на митингах и выставках

Основные мероприятия пройдут в Симферополе.

Источник: ИТАР-ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Жители Крыма и Севастополя в четверг отметят третью годовщину референдума, который воссоединил их с Россией. По всему полуострову запланированы праздничные мероприятия — митинги, шествия, автопробеги, выставки и флешмобы, сообщили ТАСС в правительствах Крыма и Севастополя.

Основные мероприятия пройдут в Симферополе. Начнется праздничная программа с возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен», затем от здания совета министров региона стартует праздничное шествие к памятнику «Вежливым людям». По прогнозам властей, в шествии примут участие 10−15 тысяч человек, сообщила ТАСС министр культуры региона Арина Новосельская.

«В праздничном шествии примут участие все руководители республики, молодежных организаций, трудовых коллективов. Шествие пройдет по центру города к памятнику “Вежливым людям”, где всех гостей ждет очень трогательная творческая зарисовка, подготовленная детским творческим коллективом, — благодарность крымских детей “вежливым людям”. Потом будет митинг, посвященный нашему референдуму, в рамках митинга пройдет театрализованный пролог у здания Госсовета», — сказала министр.

По ее словам, в здании Госсовета 16 марта откроются две выставки: фотовыставка «Крым и Россия — три года вместе» и художественная выставка «Крымская весна». Также в крымском парламенте пройдет торжественное собрание.

Собрания, митинги, флешмобы

В правительстве Крыма рассказали, что праздничные мероприятия пройдут в четверг во всех районах республики. Так, в центре Евпатории поднимут большой флаг России.

«Полотнище размером 2,5 на 3,5 метра под звуки государственного гимна страны будет поднято на 18-метровую мачту», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В пресс-службе отметили, что для жителей курорта государственные символы России «имеют особое значение». «Ведь российский триколор появился в дни “Крымской весны” 2014 года над зданиями вокзала и исполкома, а большое полотнище с цветами российского флага несли на руках на митингах, которые проходили на Театральной площади», — напомнили в администрации.

В Ялте и Керчи в день годовщины референдума пройдут торжественные собрания в местных администрациях, а в Судаке и Саках запланированы патриотические автопробеги, рассказали местные власти.

В Севастополе пройдет самый массовый в истории города молодежный флешмоб «Горжусь Россией!», сообщили в городском правительстве. Ожидается, что в 17:00 мск около трех тысяч человек развернут «живой» флаг России как символ голосов жителей полуострова, отданных 16 марта 2014 года за воссоединение с исторической родиной. Также в этот день в портовом городе намечена встреча с сотрудниками подразделения «Беркут», которые находились в Киеве во время событий февраля 2014 года, и ток-шоу «Взгляд через объектив», в ходе которого севастопольские журналисты Сергей Горбачев и Дмитрий Осипенко расскажут о своих впечатлениях от событий «Русской весны» в Севастополе.

Не менее широко на полуострове через два дня отметят дату подписания межгосударственного договора о принятии полуострова в РФ. Этот день в регионе объявлен выходным днем, но поскольку в этом году 18 марта выпадает на выходной, то отдыхать крымчане будут 20-го числа.

Хроника событий весны 2014 года

Для Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года стало историческим днем — в этот день прошел референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с Россией. В листы для голосования были внесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

Впервые в истории бюллетени были напечатаны на трех языках: русском, украинском и крымско-татарском. При этом голосование по открепительным талонам отменили во избежание подозрений в фальсификациях. На референдуме были зарегистрированы 135 наблюдателей из 23 стран, еще 1240 наблюдателей представляли крымские организации. В этот день на полуострове находилось около 2,5 тысячи журналистов.

Официальный сайт общекрымского референдума подвергся массированной DDoS-атаке. Специалисты выяснили, что местом организации атак оказался Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне (США). Явка на избирательных участках Севастополя уже к 12:00 составила 50%. К этому времени на общекрымском референдуме проголосовали 44,27% жителей полуострова, к 14:00 явка взяла психологический барьер и достигла 54%, к окончанию голосования она составила 81,36%.

Предварительные данные по итогам референдума были оглашены до полуночи того же дня. После обработки 50% бюллетеней было объявлено, что за воссоединение с Россией проголосовали 95,5% жителей Крыма и 93% жителей Севастополя.

После этого крымский премьер-министр Сергей Аксенов анонсировал выезд делегации Верховного совета Крыма 17 марта в Москву для работы с российским парламентом по решению вопроса о вхождении в состав РФ. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой отметил, что референдум в Крыму полностью соответствовал нормам международного права.

Спустя три года глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что число крымчан, поддерживающих воссоединение полуострова с Россией, за минувшее время только увеличилось. По его словам, Крым уже практически полностью интегрирован в правовое поле Российской Федерации, и об Украине на полуострове ничего не напоминает.

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