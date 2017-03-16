Жители Крыма отметят годовщину референдума на митингах и выставках
Основные мероприятия пройдут в Симферополе.
Основные мероприятия пройдут в Симферополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Жители Крыма и Севастополя в четверг отметят третью годовщину референдума, который воссоединил их с Россией. По всему полуострову запланированы праздничные мероприятия — митинги, шествия, автопробеги, выставки и флешмобы, сообщили ТАСС в правительствах Крыма и Севастополя.
Основные мероприятия пройдут в Симферополе. Начнется праздничная программа с возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен», затем от здания совета министров региона стартует праздничное шествие к памятнику «Вежливым людям». По прогнозам властей, в шествии примут участие 10−15 тысяч человек, сообщила ТАСС министр культуры региона Арина Новосельская.
«В праздничном шествии примут участие все руководители республики, молодежных организаций, трудовых коллективов. Шествие пройдет по центру города к памятнику “Вежливым людям”, где всех гостей ждет очень трогательная творческая зарисовка, подготовленная детским творческим коллективом, — благодарность крымских детей “вежливым людям”. Потом будет митинг, посвященный нашему референдуму, в рамках митинга пройдет театрализованный пролог у здания Госсовета», — сказала министр.
По ее словам, в здании Госсовета 16 марта откроются две выставки: фотовыставка «Крым и Россия — три года вместе» и художественная выставка «Крымская весна». Также в крымском парламенте пройдет торжественное собрание.
Собрания, митинги, флешмобы
В правительстве Крыма рассказали, что праздничные мероприятия пройдут в четверг во всех районах республики. Так, в центре Евпатории поднимут большой флаг России.
«Полотнище размером 2,5 на 3,5 метра под звуки государственного гимна страны будет поднято на 18-метровую мачту», — говорится в сообщении
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В Ялте и Керчи в день годовщины референдума пройдут торжественные собрания в местных администрациях, а в Судаке и Саках запланированы патриотические автопробеги, рассказали местные власти.
В Севастополе пройдет самый массовый в истории города молодежный флешмоб «Горжусь Россией!», сообщили в городском правительстве. Ожидается, что в 17:00 мск около трех тысяч человек развернут «живой» флаг России как символ голосов жителей полуострова, отданных 16 марта 2014 года за воссоединение с исторической родиной. Также в этот день в портовом городе намечена встреча с сотрудниками подразделения «Беркут», которые находились в Киеве во время событий февраля 2014 года, и
Не менее широко на полуострове через два дня отметят дату подписания межгосударственного договора о принятии полуострова в РФ. Этот день в регионе объявлен выходным днем, но поскольку в этом году 18 марта выпадает на выходной, то отдыхать крымчане будут 20-го числа.
Хроника событий весны 2014 года
Для Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года стало историческим днем — в этот день прошел референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с Россией. В листы для голосования были внесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».
Впервые в истории бюллетени были напечатаны на трех языках: русском, украинском и
Официальный сайт общекрымского референдума подвергся массированной
Предварительные данные по итогам референдума были оглашены до полуночи того же дня. После обработки 50% бюллетеней было объявлено, что за воссоединение с Россией проголосовали 95,5% жителей Крыма и 93% жителей Севастополя.
После этого крымский
Спустя три года глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что число крымчан, поддерживающих воссоединение полуострова с Россией, за минувшее время только увеличилось. По его словам, Крым уже практически полностью интегрирован в правовое поле Российской Федерации, и об Украине на полуострове ничего не напоминает.