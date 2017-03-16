Настоящее чудо: Жительница Алматы родила первенца в 51 год

Жительница Алматы Сандугаш Кусметаева родила первенца, разменяв шестой десяток. Акушеры называют беспрецедентный для современной казахстанской гинекологии случай настоящим чудом, передает телеканал Almaty.tv.

Счастливого дня женщина ждала многие годы. Она посетила десятки клиник. Врачи ставили неутешительные диагнозы. Но 9 марта этого года 51-летняя Сандугаш родила дочь. Крепкая малышка весом 3 килограмма 170 граммов появилась на свет абсолютно здоровой. При встрече с журналистами счастливая мама едва сдерживала слезы радости.

«Мы молились днями и ночами, ни на минуту не теряли надежды. И вот наши мечты сбылись, у нас родилась есть дочь. Я хочу всем женщинам пожелать счастья, и сказать, что никогда нельзя терять надежду. Мы с мужем прошли через многое и вот свершилось, мы ждали ребенка почти 30 лет», — сказала Сандугаш.