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00:53 (мск), источник: Tengrinews

Настоящее чудо: Жительница Алматы родила первенца в 51 год

Счастливого дня Сандугаш Кусметаева ждала многие годы.

Источник: Tengrinews

Жительница Алматы Сандугаш Кусметаева родила первенца, разменяв шестой десяток. Акушеры называют беспрецедентный для современной казахстанской гинекологии случай настоящим чудом, передает телеканал Almaty.tv.

Счастливого дня женщина ждала многие годы. Она посетила десятки клиник. Врачи ставили неутешительные диагнозы. Но 9 марта этого года 51-летняя Сандугаш родила дочь. Крепкая малышка весом 3 килограмма 170 граммов появилась на свет абсолютно здоровой. При встрече с журналистами счастливая мама едва сдерживала слезы радости.

«Мы молились днями и ночами, ни на минуту не теряли надежды. И вот наши мечты сбылись, у нас родилась есть дочь. Я хочу всем женщинам пожелать счастья, и сказать, что никогда нельзя терять надежду. Мы с мужем прошли через многое и вот свершилось, мы ждали ребенка почти 30 лет», — сказала Сандугаш.

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Врачи перинатального центра, где находится пациентка с ребенком, говорят, что данный случай поистине уникальный. Такого не было, ни в этом институте, ни в городе. Акушеры признаются, что им доводилось принимать роды у мамочек за сорок, но чтобы разменяв шестой десяток женщина родила первенца — такого они не могут припомнить.

«Существуют риски вынашивания данной беременности. С возрастом, естественно, гормональный фон организма и иммунитет, конечно, страдает. Поэтому данная беременность достаточно проблематично была выношена. Наш центр достаточно часто сталкивается с проблемами, ситуациями такими. Мы курируем весь Казахстан. У нас родоразрешается большое количество женщин и с тяжелейшими экстрагенитальными патологиями и данную пациентку можно отнести в эту категорию», — отметил заведующий отделением Камиль Самитов.

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Настоящее чудо: Жительница Алматы родила первенца в 51 год
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