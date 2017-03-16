Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Холдинг Ахметова ответил на изъятие его предприятий в ДНР и ЛНР
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
16Неслабый пол
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
14На восток США обрушилась снежная буря
05:42 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Москве рассмотрит дело рэпера Птахи, обвиняемого в экстремизме

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг рассмотрит дело известного рэпера Птахи (Давида Нуриева) о возбуждении ненависти и вражды в отношении участников движения «Антидилер», сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Источник: РИА Новости

Музыканту предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды к людям по национальному, религиозному или расовому признаку). Процесс будет проходить в особом порядке, что является смягчающим обстоятельством.

Дело рассматривается в особом порядке при полном признании подсудимым вины, согласно процедуре, суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей, а сразу переходит к прениям сторон

Не исключено, что 16 марта суд вынесет и приговор в отношении Нуриева.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении рэпера Птахи послужила его двухминутная речь со сцены на выступлении 23 сентября 2015 года в московском клубе «16 тонн» с критикой деятельности участников «Антидилера».

Читайте также
На рэпера Птаху завели дело по подозрению в экстремизме

Ранее сообщалось, что рэпер подозревается в «возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, объединенной по признаку «оказание помощи правоохранительным органам в розыске и задержании преступников», а именно представителей организации «Антидилер», являющихся «социальной группой» (часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ).

Всероссийское общественное движение «Антидилер», судя по сайту организации, называет своей целью борьбу с наркоманией и содействие государственным службам в преследовании продавцов наркотиков, а также пропаганду здорового образа жизни. Судя по данным СМИ, движение создано при поддержке «Фонда Дмитрия Носова», попечителем которого является известный спортсмен и депутат Госдумы Дмитрий Носов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Немецкое СМИ: это закончится для Киева неслыханным скандалом
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
Экзитпол: премьер Марк Рютте победил на выборах в Нидерландах
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Аэропорты обяжут закупать подъемники для инвалидов
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
СМИ: Пентагон готов удвоить число американских военных в Сирии
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Регистрация машино-мест как недвижимости осталась недоступной
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь