Суд в Москве рассмотрит дело рэпера Птахи, обвиняемого в экстремизме

Музыканту предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды к людям по национальному, религиозному или расовому признаку). Процесс будет проходить в особом порядке, что является смягчающим обстоятельством.

Дело рассматривается в особом порядке при полном признании подсудимым вины, согласно процедуре, суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей, а сразу переходит к прениям сторон

Дело рассматривается в особом порядке при полном признании подсудимым вины, согласно процедуре, суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей, а сразу переходит к прениям сторон

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении рэпера Птахи послужила его двухминутная речь со сцены на выступлении 23 сентября 2015 года в московском клубе «16 тонн» с критикой деятельности участников «Антидилера».

Не исключено, что 16 марта суд вынесет и приговор в отношении Нуриева.

На рэпера Птаху завели дело по подозрению в экстремизме

Ранее сообщалось, что рэпер подозревается в «возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, объединенной по признаку «оказание помощи правоохранительным органам в розыске и задержании преступников», а именно представителей организации «Антидилер», являющихся «социальной группой» (часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ).

Всероссийское общественное движение «Антидилер», судя по сайту организации, называет своей целью борьбу с наркоманией и содействие государственным службам в преследовании продавцов наркотиков, а также пропаганду здорового образа жизни. Судя по данным СМИ, движение создано при поддержке «Фонда Дмитрия Носова», попечителем которого является известный спортсмен и депутат Госдумы Дмитрий Носов.