Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Фейковые аккаунты известных брендов в Instagram заполонили Владивосток. Для раскрутки и привлечения подписчиков их заманивают на липовые подарочные сертификаты в честь открытия несуществующих бутиков, сообщает ИА PrimaMedia.

Подобная практика давно наблюдается в сети Instagram. Так, например, в феврале прошлого года новость про открытие во Владивостоке кафе всемирно известной сети Starbucks оказалась «уткой». Создатели аккаунта в сети Instagram, с которого и была распространена эта новость, таким образом, видимо, хотели набрать себе как можно большее число подписчиков. Меньше чем за сутки на «официальную» страницу подписалось почти 1,5 тысячи человек. Подписчикам обещали три бесплатных кофе. Но блеф быстро раскусили.

Однако как оказалось, сейчас во Владивостоке есть три аккаунта, выдающие себя за известные бренды, открытые которых ожидается в городе якобы в самое ближайшее время. Это молодёжная марка одежды H&M, Nike, Adidas. Профили этих аккаунтов пестрят похожими текстами, что первым пяти тысячам подписчиков при открытии они обещают подарочные сертификаты или карты на суммы от 3 до 5 тысяч рублей. За пару дней такие аккаунты собирают в среднем 5 тысяч подписчиков. Сейчас, например, аккаунт nike_vdk уже закрты, зато создан новый — vdk_nike с такой же рекламой о сертификатах.

— Подобные методы используются для того, чтобы накрутить подписчиков в аккаунт, потом его переименовывают и продают. Запомните, известные бренды типа Nike, Adidas, Starbucks и H&M никогда не будут прибегать к подобным рекламным акциям, так как бренды следят за своей репутацией и не опускаются низко. Самый верный способ проверить информацию об открытии — зайти на сайт компании или позвонить на их горячую линию, и если они открывают свое представительство во Владивостоке, то об этом вам обязательно скажут, могут без указания конкретной даты, но скажут, — комментирует блогер и специалист по SMM Роман Мейхер.

Корр. ИА PrimaMedia обратился за комментарием к бренду H&M, и там подтвердили, что данный аккаунт им не принадлежит. Более того, у бренда только один официальный аккаунт в Instagram, и независимо от страны только он и используется H&M в работе.