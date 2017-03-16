Обрушился фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке
Происшествие назвали плановыми работами.
Происшествие назвали плановыми работами.
Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.
Большой участок фасада на торговом центре «Центральный», популярного у владивостокцев и туристов, обвалился на тротуар. Рабочие, убирающие опавшие куски, заявили ИА PrimaMedia, что это плановые работы по реконструкции.
По словам сотрудника торгового центра, о чрезвычайной ситуации речи не идет, угрозы здоровья прохожих нет.
— Идут работы по укреплению фасада. Для этого поздно вечером вчера здесь отбили те куски, которые плохо держались. Сегодня просто убираем мусор, — рассказал заведующий хозяйством торгового центра Валерий Литвинов.
Ранее PrimaMedia писало, что скачки температуры, высокая влажность, частые ветры, мокрый снег и другие «прелести» владивостокской зимы вносят свой вклад в разрушение фасадов домов в центре города. С приходом весны куски штукатурки могут в любой момент отвалиться и приземлиться на