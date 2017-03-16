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03:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Обрушился фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке

Происшествие назвали плановыми работами.

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фотографий
8
фотографий

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Большой участок фасада на торговом центре «Центральный», популярного у владивостокцев и туристов, обвалился на тротуар. Рабочие, убирающие опавшие куски, заявили ИА PrimaMedia, что это плановые работы по реконструкции.

По словам сотрудника торгового центра, о чрезвычайной ситуации речи не идет, угрозы здоровья прохожих нет.

— Идут работы по укреплению фасада. Для этого поздно вечером вчера здесь отбили те куски, которые плохо держались. Сегодня просто убираем мусор, — рассказал заведующий хозяйством торгового центра Валерий Литвинов.

Ранее PrimaMedia писало, что скачки температуры, высокая влажность, частые ветры, мокрый снег и другие «прелести» владивостокской зимы вносят свой вклад в разрушение фасадов домов в центре города. С приходом весны куски штукатурки могут в любой момент отвалиться и приземлиться на чью-то голову или автомобиль.

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