Обрушился фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Большой участок фасада на торговом центре «Центральный», популярного у владивостокцев и туристов, обвалился на тротуар. Рабочие, убирающие опавшие куски, заявили ИА PrimaMedia, что это плановые работы по реконструкции.

По словам сотрудника торгового центра, о чрезвычайной ситуации речи не идет, угрозы здоровья прохожих нет.

— Идут работы по укреплению фасада. Для этого поздно вечером вчера здесь отбили те куски, которые плохо держались. Сегодня просто убираем мусор, — рассказал заведующий хозяйством торгового центра Валерий Литвинов.