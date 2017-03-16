В ООН отметили годовщину войны в Сирии минутой молчания
Персонал
Персонал
ООН, 16 марта. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сотрудники ООН по всему миру отметили шестую годовщину конфликта в Сирии, проведя минуту молчания в знак солидарности со всеми, кого коснулось кровопролитное противостояние в ближневосточной стране.
Персонал
К ним заочно присоединились коллеги по всему миру, которые провели символическую минуту молчания.
Как пояснил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, таким образом они выразили солидарность «с теми, кто пострадал от конфликта, и послали сигнал государствам и мировым лидерам о необходимости положить конец бойне, которой охвачена Сирия последние шесть лет».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которому в среду должны были вручить петицию с призывом прекратить конфликт в Сирии, на акции у здания Генассамблеи так и не появился. По словам его официального представителя, день у административного главы всемирной организации выдался очень загруженным.
Тем не менее Гутерриш в среду выступил с письменным заявлением, в котором назвал войну в Сирии «одним из самых худших конфликтов нашего времени». Он призвал к соблюдению режима прекращения огня, а также к успешному завершению переговоров между Дамаском и оппозицией, которые идут в Женеве. Как заявил генсек ООН, достижение мира в Сирии — это «моральное и политическое обязательство не только сирийского народа, но и всего мира».
Конфликт между сирийскими властями и вооруженными группировками продолжается с марта 2011 года. Число жертв противостояния правительства и оппозиции достоверно неизвестно.
Заместитель генсека по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен в среду выступил с видеообращением, в котором напомнил о невзгодах 11 млн жителей Сирии, вынужденных покинуть свои дома