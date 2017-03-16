В ООН отметили годовщину войны в Сирии минутой молчания

Персонал штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке, несмотря на минусовую температуру, собрался в полдень у знаменитой скульптуры завязанного узлом пистолета перед зданием Генеральной ассамблеи. Многие из сотрудников всемирной организации держали в руках фотографии сирийских детей.

ООН, 16 марта. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сотрудники ООН по всему миру отметили шестую годовщину конфликта в Сирии, проведя минуту молчания в знак солидарности со всеми, кого коснулось кровопролитное противостояние в ближневосточной стране.

Как пояснил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, таким образом они выразили солидарность «с теми, кто пострадал от конфликта, и послали сигнал государствам и мировым лидерам о необходимости положить конец бойне, которой охвачена Сирия последние шесть лет».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которому в среду должны были вручить петицию с призывом прекратить конфликт в Сирии, на акции у здания Генассамблеи так и не появился. По словам его официального представителя, день у административного главы всемирной организации выдался очень загруженным.

Тем не менее Гутерриш в среду выступил с письменным заявлением, в котором назвал войну в Сирии «одним из самых худших конфликтов нашего времени». Он призвал к соблюдению режима прекращения огня, а также к успешному завершению переговоров между Дамаском и оппозицией, которые идут в Женеве. Как заявил генсек ООН, достижение мира в Сирии — это «моральное и политическое обязательство не только сирийского народа, но и всего мира».

Конфликт между сирийскими властями и вооруженными группировками продолжается с марта 2011 года. Число жертв противостояния правительства и оппозиции достоверно неизвестно.