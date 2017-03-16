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03:41 (мск), источник: ТАСС

В ООН отметили годовщину войны в Сирии минутой молчания

Персонал штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке собрался в полдень у скульптуры завязанного узлом пистолета перед зданием Генассамблеи.

Источник: AP 2017

ООН, 16 марта. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сотрудники ООН по всему миру отметили шестую годовщину конфликта в Сирии, проведя минуту молчания в знак солидарности со всеми, кого коснулось кровопролитное противостояние в ближневосточной стране.

Персонал штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке, несмотря на минусовую температуру, собрался в полдень у знаменитой скульптуры завязанного узлом пистолета перед зданием Генеральной ассамблеи. Многие из сотрудников всемирной организации держали в руках фотографии сирийских детей.

К ним заочно присоединились коллеги по всему миру, которые провели символическую минуту молчания.

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Как пояснил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, таким образом они выразили солидарность «с теми, кто пострадал от конфликта, и послали сигнал государствам и мировым лидерам о необходимости положить конец бойне, которой охвачена Сирия последние шесть лет».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которому в среду должны были вручить петицию с призывом прекратить конфликт в Сирии, на акции у здания Генассамблеи так и не появился. По словам его официального представителя, день у административного главы всемирной организации выдался очень загруженным.

Тем не менее Гутерриш в среду выступил с письменным заявлением, в котором назвал войну в Сирии «одним из самых худших конфликтов нашего времени». Он призвал к соблюдению режима прекращения огня, а также к успешному завершению переговоров между Дамаском и оппозицией, которые идут в Женеве. Как заявил генсек ООН, достижение мира в Сирии — это «моральное и политическое обязательство не только сирийского народа, но и всего мира».

Конфликт между сирийскими властями и вооруженными группировками продолжается с марта 2011 года. Число жертв противостояния правительства и оппозиции достоверно неизвестно.

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В марте прошлого года бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что количество убитых, по некоторым сведениям, могло превысить 500 тыс. человек

Заместитель генсека по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен в среду выступил с видеообращением, в котором напомнил о невзгодах 11 млн жителей Сирии, вынужденных покинуть свои дома из-за жестокого конфликта. По его словам, даже если международному сообществу удастся примирить Дамаск и оппозицию, сирийцы еще долгие годы будут нуждаться в гуманитарной помощи. Заявления по случаю годовщины опубликовали руководители и других структур ООН, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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