Скамья — место для любви: хабаровчане высмеяли плакат, вывешенный в городском парке

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Пользователи социальных сетей высмеяли необычный плакат, размещенный в одном из Хабаровских парков. Но далеко не все посчитали прямое трактование изображения смешным, а потому шутку не поддержали, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Плакаты, вывешенные на фонарных столбах в парке имени Муравьева-Амурского, стали причиной шуток в социальных сетях. В частности, необычное изображение и соответствующий лозунг озадачил одного из хабаровчан, который разместил свой пост в группе «Типичный Хабаровск» в ВКонтакте.

Изображение сердца, расположенного над лавочкой, и находящаяся поблизости надпись «семья» породили у автора поста вопрос: «Все ли семьи создаются в Хабаровске на лавочках?».