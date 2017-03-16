Скамья — место для любви: хабаровчане высмеяли плакат, вывешенный в городском парке
Однако, далеко не все горожане посчитали шутку приемлемой.
Однако, далеко не все горожане посчитали шутку приемлемой.
Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.
Пользователи социальных сетей высмеяли необычный плакат, размещенный в одном из Хабаровских парков. Но далеко не все посчитали прямое трактование изображения смешным, а потому шутку не поддержали, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Плакаты, вывешенные на фонарных столбах в парке имени
Изображение сердца, расположенного над лавочкой, и находящаяся поблизости надпись «семья» породили у автора поста вопрос: «Все ли семьи создаются в Хабаровске на лавочках?».
Однако далеко не все пользователи Сети поддержали столь необычную шутку и принялись защищать необычные и запоминающиеся плакаты: «Вот бы сейчас рекламу буквально воспринимать», «Видимо, скучно человеку стало, решил к