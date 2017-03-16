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03:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Скамья — место для любви: хабаровчане высмеяли плакат, вывешенный в городском парке

Однако, далеко не все горожане посчитали шутку приемлемой.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Пользователи социальных сетей высмеяли необычный плакат, размещенный в одном из Хабаровских парков. Но далеко не все посчитали прямое трактование изображения смешным, а потому шутку не поддержали, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Плакаты, вывешенные на фонарных столбах в парке имени Муравьева-Амурского, стали причиной шуток в социальных сетях. В частности, необычное изображение и соответствующий лозунг озадачил одного из хабаровчан, который разместил свой пост в группе «Типичный Хабаровск» в ВКонтакте.

Изображение сердца, расположенного над лавочкой, и находящаяся поблизости надпись «семья» породили у автора поста вопрос: «Все ли семьи создаются в Хабаровске на лавочках?».

Однако далеко не все пользователи Сети поддержали столь необычную шутку и принялись защищать необычные и запоминающиеся плакаты: «Вот бы сейчас рекламу буквально воспринимать», «Видимо, скучно человеку стало, решил к чему-нибудь придраться».

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