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07:24 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске создадут технологию производства нанотрубок

— Именно в Новосибирске сегодня рождается глобальный центр технологических компетенций с российскими корнями, который будет иметь значение для всей мировой инновационной экономики, — подчеркнул Анатолий Чубайс.

Развитие региона через экономический рост — стратегическая задача правительства области. Губернатор Владимир Городецкий напомнил о преимуществах, которыми обладает Новосибирская область, — это передовая наука, промышленное производство и активно развивающийся малый и средний бизнес.

— Наши предприятия тесно сотрудничают с «Роснано», — отметил губернатор. — Сегодня мы подписали два документа. Первый — по итогам визита делегации руководства «Роснано», где мы определили конкретные ориентиры с тем, что будем делать дальше, а второй — это стратегическое соглашение по продолжению развития проекта «Лиотех».

Новосибирская область входит в первую тройку регионов России по количеству проектов и объему инвестиций «Роснано», а также по числу производств, которые работают в регионе.

— У нас уже есть общая история успехов, проблем и опыт их преодоления, — констатировал Анатолий Чубайс. — Я говорю о заводе «Лиотех», который мы недавно посещали. Можно констатировать, что предприятие вышло из кризиса. На совещании с губернатором мы обсудили перспективы поддержки завода и вопросы его дальнейшего развития.

На сегодня ситуация на предприятии изменилась в лучшую сторону, подписан экспортный контракт, и первая партия продукции — литий-ионных аккумуляторов — отправлена в Аргентину.

Успешно работает в Новосибирске и площадка для серийного запуска и развития стартапов — нанотехнологический центр «СИГМА. Новосибирск». В планах «Роснано» — открытие еще одного центра на базе НИИТО.

— «Роснано» сейчас завершает первый инвестиционный цикл, — рассказал Анатолий Чубайс. — Мы выходим из бизнесов, которые доведены до стадии окупаемости и доходности, возвращаем ранее вложенные средства с прибылью. Соответственно, главное сейчас — поиск новых проектов. Эту задачу мы решали в рамках визита в Новосибирск. Нам нужны новые площадки для инвестиций, и я благодарен губернатору за помощь и поддержку.

Одним из таких «доведенных до ума» предприятий, откуда «Роснано» уже сейчас может вывести свои активы, Анатолий Чубайс считает «НЭВЗ-Керамикс», специализирующееся на производстве бронекерамики для оборонной промышленности и биокерамики для медицины. Сейчас «Роснано» принадлежит сорок процентов акций предприятия, и сделка по продаже этого пакета может быть реализована до конца 2017 года.

— В рамках программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, утвержденной в прошлом году, в регионе ведется активная работа по развитию производств и предприятий на основе высоких технологий, в том числе нанотехнологий, — отметил губернатор Владимир Городецкий. — Мы взаимодействуем с компанией «Роснано», продвигаем инновационную продукцию на перспективные рынки. Это способствует решению важнейшей государственной задачи — импортозамещению высокотехнологичной продукции.

Напомним, что одним из флагманских в программе реиндустриализации экономики региона является проект компании «OCSiAL.ru» по созданию производства одностенных углеродных нанотрубок и наномодификаторов на их основе. Крупнейшая в мире установка для их синтеза, способная производить в год до десяти тонн нанотрубок, размещена в Центре наномодифицированных материалов технопарка новосибирского Академгородка. Спектр применения этой продукции очень широк — от литий-ионных батарей до автомобильных шин и резины.

По мнению Анатолия Чубайса, данный проект является уникальным не только для России, но и для всего мира. В технопарке решаются две фундаментальные задачи — создание уникальной промышленной технологии изготовления одностенных углеродных нанотрубок и встраивания их в структуру различных материалов. В перспективе открываются возможности рынка, не имеющего аналогов.

P. S.

Подводя итоги трехдневной совместной работы, Владимир Городецкий отметил, что было очень важно дать совместную оценку инновационным проектам, предприятиям и компаниям «Роснано», работающим на территории региона, расставить приоритеты и обозначить дальнейшие этапы развития.

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