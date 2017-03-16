Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Экс-министр Макрон, женатый на учительнице старше его на 24 года
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
04:17 (мск), источник: АиФ Иркутск

Молодежный центр появился в Иркутске

Один из шагов развития молодежного движения в областном центре сделан.

Молодежный центр открылся в Иркутске. Как сообщает пресс-служба администрации города, новое учреждение посетил иркутский градоначальник Дмитрий Бердников.

В Молодежном центре областного центра оборудованы кабинеты: «Юнармия», «Иркутский Штаб студенческих отрядов», «Танцевальный класс», «Коворкинг — (кабинет совместной работы)», «Иркутский волонтерский центр (класс тренингов)», «Студия вокала и звукозаписи» и конференц-зал на 30 человек.

«Открытие центра — это один из шагов для дальнейшего развития молодежного движения. Его работа даст положительные результаты. Мы продолжим реализовывать совместные идеи, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения», — сказал глава города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дарья Антонюк не будет представлять Россию на Евровидении-2017
СМИ: Пентагон готов отправить в Сирию еще тысячу военных
Экзитпол: премьер Марк Рютте победил на выборах в Нидерландах
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Сотрудники ООН отметили годовщину войны в Сирии минутой молчания
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
ФРС США повысила базовую процентную ставку
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь