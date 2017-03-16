Молодежный центр появился в Иркутске

Молодежный центр открылся в Иркутске. Как сообщает пресс-служба администрации города, новое учреждение посетил иркутский градоначальник Дмитрий Бердников.

В Молодежном центре областного центра оборудованы кабинеты: «Юнармия», «Иркутский Штаб студенческих отрядов», «Танцевальный класс», «Коворкинг — (кабинет совместной работы)», «Иркутский волонтерский центр (класс тренингов)», «Студия вокала и звукозаписи» и конференц-зал на 30 человек.

«Открытие центра — это один из шагов для дальнейшего развития молодежного движения. Его работа даст положительные результаты. Мы продолжим реализовывать совместные идеи, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения», — сказал глава города.