Молодежный центр появился в Иркутске
Один из шагов развития молодежного движения в областном центре сделан.
Один из шагов развития молодежного движения в областном центре сделан.
Молодежный центр открылся в Иркутске. Как сообщает
В Молодежном центре областного центра оборудованы кабинеты: «Юнармия», «Иркутский Штаб студенческих отрядов», «Танцевальный класс», «Коворкинг — (кабинет совместной работы)», «Иркутский волонтерский центр (класс тренингов)», «Студия вокала и звукозаписи» и
«Открытие центра — это один из шагов для дальнейшего развития молодежного движения. Его работа даст положительные результаты. Мы продолжим реализовывать совместные идеи, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения», — сказал глава города.