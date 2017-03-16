Участок на перекрестке в центре Хабаровска вновь спрятали от пешеходов

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Вновь закрытым для пешеходов оказался участок на перекрестке улиц Ленина-Калинина в Хабаровске. Причина — продолжение буровых работ по проекту строительства 55-этажного, сообщили корр. ИА AmurMedia рабочие, которые и будут вести бурение.

Строительный забор снова возник на «пятачке» на перекрестке улиц Ленина-Калинина. По словам рабочих, здесь будут возобновлено бурение скважин.

— Мы недавно здесь бурили, только немного ниже. Много времени это не займет, меньше недели — это ж обычные скважины глубиной 50 метров, — коротко рассказали рабочие.

Напомним, к буровым работам в центре города, предваряющим строительство с апломбом заявленного 55-этажного небоскреба, приступили в прошлом году.