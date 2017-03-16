Участок на перекрестке в центре Хабаровска вновь спрятали от пешеходов
Так продолжается
Так продолжается
Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.
Вновь закрытым для пешеходов оказался участок на перекрестке улиц
Строительный забор снова возник на «пятачке» на перекрестке улиц
— Мы недавно здесь бурили, только немного ниже. Много времени это не займет, меньше недели — это ж обычные скважины глубиной 50 метров, — коротко рассказали рабочие.
Напомним, к буровым работам в центре города, предваряющим строительство с апломбом заявленного 55-этажного небоскреба, приступили в прошлом году.