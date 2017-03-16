Дефляция зафиксирована в феврале на потребительском рынке Приангарья

Дефляция зафиксирована на потребительском рынке Иркутской области в феврале 2017 года. В среднем цены на все товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%. Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в феврале отмечено снижение цен на свинину, охлажденных и замороженных кур, подсолнечное масло, куриные яйца, сахар, соль, рис, пшено, крупу гречневую и яблоки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

С начала текущего года цены на продовольственные товары в регионе выросли в среднем на 0,5%, что ниже, чем в прошлом году (рост на 2,1%), и ниже аналогичных показателей в среднем по России (1,1%) и Сибирскому федеральному округу (0,8%).

«Иркутская область стала единственным регионом Сибирского федерального округа, где в феврале текущего года наблюдалось снижение сводного индекса потребительских цен. Дефляция в регионе произошла за счет снижения стоимости непродовольственных товаров в среднем на 0,5%», — сказал руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергей Петров.

В муниципальных образованиях области реализуются различные социальные проекты «Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар». Проектами предусматривается реализация отдельных продовольственных товаров первой необходимости с минимальными торговыми надбавками, а также со скидками. Кроме того, на территории региона продолжают активно развиваться сети магазинов низких цен, в которых продовольственные товары реализуются по ценам ниже среднерыночных на 10−15%. Всего в реализации социальных проектов участвует 1,1 тысячи организаций торговли.

Кроме того, в Приангарье проводится работа по предоставлению сельхозтоваропроизводителям достаточного количества мест для реализации собственной продукции на розничных рынках, развитие ярмарочной торговли. По данным муниципалитетов, в феврале 2017 года в области проведено 350 ярмарок, на 265 из которых осуществлялась продажа продовольственной продукции, в том числе сельскохозяйственной.