Дефляция зафиксирована в феврале на потребительском рынке Приангарья
Снижение цен произошло на свинину, подсолнечное масло, сахар, рис, пшено.
Снижение цен произошло на свинину, подсолнечное масло, сахар, рис, пшено.
Дефляция зафиксирована на потребительском рынке Иркутской области в феврале 2017 года. В среднем цены на все товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%. Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в феврале отмечено снижение цен на свинину, охлажденных и замороженных кур, подсолнечное масло, куриные яйца, сахар, соль, рис, пшено, крупу гречневую и яблоки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
С начала текущего года цены на продовольственные товары в регионе выросли в среднем на 0,5%, что ниже, чем в прошлом году (рост на 2,1%), и ниже аналогичных показателей в среднем по России (1,1%) и Сибирскому федеральному округу (0,8%).
«Иркутская область стала единственным регионом Сибирского федерального округа, где в феврале текущего года наблюдалось снижение сводного индекса потребительских цен. Дефляция в регионе произошла за счет снижения стоимости непродовольственных товаров в среднем на 0,5%», — сказал руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергей Петров.
В муниципальных образованиях области реализуются различные социальные проекты «Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар». Проектами предусматривается реализация отдельных продовольственных товаров первой необходимости с минимальными торговыми надбавками, а также со скидками. Кроме того, на территории региона продолжают активно развиваться сети магазинов низких цен, в которых продовольственные товары реализуются по ценам ниже среднерыночных на 10−15%. Всего в реализации социальных проектов участвует 1,1 тысячи организаций торговли.
Кроме того, в Приангарье проводится работа по предоставлению сельхозтоваропроизводителям достаточного количества мест для реализации собственной продукции на розничных рынках, развитие ярмарочной торговли. По данным муниципалитетов, в феврале 2017 года в области проведено 350 ярмарок, на 265 из которых осуществлялась продажа продовольственной продукции, в том числе сельскохозяйственной.